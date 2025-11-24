باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد متقابل اروپا به طرح صلح ۲۸ ماده‌ای آمریکا برای اوکراین سازنده نبوده و به سادگی برای مسکو کارساز نیست.

انتشار پیش‌نویس ۲۸ ماده‌ای طرح صلح آمریکا در هفته گذشته، نگرانی‌ها را در اوکراین و در میان قدرت‌های اروپایی مبنی بر اینکه خواسته‌های اصلی روسیه در مورد ناتو، قلمرو و ترتیب زمانی هرگونه توافق صلح توسط واشنگتن پذیرفته شده است، تشدید کرد.

طبق نسخه‌ای که توسط رویترز مشاهده شده است، طرح اروپایی به طور قابل توجهی معنا و اهمیت نکات کلیدی در مورد ناتو و قلمرو را تغییر می‌دهد.

یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، در مسکو به خبرنگاران گفت: «طرح اروپایی، در نگاه اول... کاملاً غیرسازنده است و برای ما کارساز نیست.»

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه گفت که پیشنهاد‌های ایالات متحده برای صلح در اوکراین می‌تواند مبنای حل و فصل مناقشه باشد، اما اگر کی‌یف این طرح را رد کند، نیرو‌های روسی بیشتر پیشروی خواهند کرد.

اوشاکوف گفت که «نه همه، اما بسیاری از مفاد این طرح (ایالات متحده) برای ما کاملاً قابل قبول به نظر می‌رسد.» وی افزود که با این حال، برخی از آنها نیاز به بحث مفصل‌تری دارند.

منبع: رویترز