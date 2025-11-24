باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دقایقی پیش و با مصوبات جدید کار گروه اضطرار آلودگی هوا در استان البرز ، ضمن تاکید بر تداوم تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی استان و آموزش از بستر فضای مجازی و رعایت مصوبات قبلی اعلامی در شب گذشته ، مراکز دانشگاهی و آموزش عالی نیز تعطیل و فرآیند آموزش در فضای مجازی صورت خواهد گرفت .

صفری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رییس کارگروه اضطرار با اعلام این خبر گفت : ساعات اجرای طرح زوج و فرد در البرز از درب منزل تا آخر هفته در کل استان اجرایی می شود و همکاران پلیس موظف هستند در این خصوص به دقت اعمال قانون و نظارت نمایند .

او ادامه داد : ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین حتی "شب‌ها" در کل معابر استان نیز مصوب شده ولیکن تردد وسایل نقلیه حمل سوخت، دارو و مواد غذایی "بلامانع" است.

طرح زوج یا فرد از درب منازل از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه اظهار داشت : مدارس و دانشگاه‌های استان البرز غیرحضوری می بایست به فرآیند آموزش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بپردازند .

همچنین کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی با نظر مدیر در این بازده زمانی می توانند از دورکاری برخوردار شوند.

بانک های استان البرز نیز به صورت شعب کشیک فعالیت دارند.

همچنین به دلیل ضرورت ساماندهی ترددهای درون شهری و کاستن از فعالیت های غیر ضروری ساعت کاری اصناف نیز تا ساعت ۲۱ اعلام می‌شود و در این خصوص صنوف ضمن رعایت می بایست همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشند .

رییس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز نیز به شهروندان توصیه کرد که از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر ، جدا خودداری نمایند و به توصیه های امدادی و بهداشتی توجه نمایند .

صفری با تاکید بر آماده باش اورژانس و هلال احمر در استان جهت ارایه خدمات اضطراری به شهروندان ، اظهار داشت : مراکز درمانی ، بهداشتی ، امدادی ، خدماتی ، انتظامی ، امنیتی و نظامی و همچنین شهرداری ها ، موظف می باشند بر اساس شرح وظایف خود و شیفت بندی به ارایه خدمات به شهروندان ادامه دهند .