باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- دهمین اطلاعیه عرضه خودروهای وارداتی از فردا سه‌شنبه در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی آغاز می شود.

طبق این اطلاعیه فرآیند ثبت‌نام برای عرضه خودروهای وارداتی از روز سه‌شنبه، ۰۴ آذر ۱۴۰۴ تا چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir آغاز خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است که متقاضیان باید از روز سه‌شنبه، ۰۴ آذر ۱۴۰۴ تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه، ۰۸ آذر ۱۴۰۴ یکی از حساب‌های خود را نزد بانک‌های واجد شرایط به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند.

کلیه قیمت‌های مندرج در جدول مربوط به مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به قیمت‌های مذکور اضافه می‌شود.

شرکت‌های عرضه کننده موظف هستند در کلیه فروش‌ها ضوابط و روش‌های ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را رعایت کنند. همچنین، مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین‌نامه حمایتی باشد و هرگونه درج بند خارج از چارچوب موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه کننده خواهد بود.

متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را به دقت مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد شد.

طبق اطلاعیه شماره ۱۰ عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیان می‌توانند از سه‌شنبه ۴ آذر تا ساعت ۱۴ شنبه ۸آذر نسبت به بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و وکالتی کردن حساب خود جهت ثبت‌نام اقدام کنند.

در این طرح فروش تا کنون خودروهای کیا K3، اسپورتیج، الانترا و توسان از شرکت هرمس خودرو، تویوتا کرولا کراس از شرکت یاسین موتور و نبکا هیبرید از شرکت نوین ماهان عرضه شده‌اند و امکان ثبت‌نام آن‌ها برای مردم وجود دارد.