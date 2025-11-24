با توجه به آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا، مدارس در برخی از استان‌های کشور ۴ آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به آلودگی هوا و همچنین شیوع آنفولانزا مدارس در برخی از استان‌های کشور ۴ آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.

مدارس، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزش عالی البرز تعطیل شد

مدارس، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزش عالی البرز تعطیل شد، آموزش‌ها در بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و کارمندان به دورکاری می‌روند.

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در ۹ شهرستان آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا از تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات برخی شهرستان‌های استان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه به‌دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خبر داد.

تعطیلی آموزش حضوری مدارس زنجان به دلیل شیوع آنفلوانزا  

ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان و به منظور پیشگیری از گسترش بیماری، آموزش حضوری در تمامی مدارس استان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه ۱۴۰۴ لغو شد.

مدارس قزوین روز چهارم آذر غیرحضوری شد

معاون استاندار و جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از غیر حضوری شدن تمامی مدارس استان به دلیل استمرار آلودگی هوا خبر داد.

شیوع آنفلوآنزا مدارس سیستان و بلوچستان را غیرحضوری کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شیوع آنفلوآنزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی مدارس سراسر استان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدارس استان یزد غیرحضوری شد

معاون استاندار یزد: مدارس استان روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته به دلیل پیشگیری از شیوع آنفولانزا غیرحضوری می باشند.

شیوع آنفلوآنزا مدارس کرمان را غیرحضوری کرد

استانداری کرمان اعلام کرد: به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی از افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، بنا به تصمیم مشترک استانداری و اداره‌کل آموزش و پرورش، تمام مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری خواهند بود.

تعطیلی مدارس اراک، ساوه و شازند/ آموزش در بستر شاد برگزار می‌شود

مدارس شهرهای اراک، ساوه وشازند روز سه‌شنبه با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی و به دلیل سکون و غلظت آلاینده‌ها فردا ( سه‌شنبه) تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار می‌شود.

مدارس کاشان و آران و بیدگل تا پایان هفته غیرحضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: به منظور پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا و قطع زنجیره انتقال مدارس کاشان و آران و بیدگل تا پایان هفته غیرحضوری شد.
مدارس ابتدایی همدان روزهای سه شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد

اداره کل آموزش و پرورش همدان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد مدارس مقاطع پیش دبستانی و دبستانی همدان روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.

کلیه مراکز آموزشی لرستان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد

با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا و حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی استان پیش‌دبستانی‌ها، مهد‌های کودک، دوره‌های متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه، در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

 

