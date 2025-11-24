باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگی کیسلیتسیا، معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به فایننشال تایمز گفت که ایالات متحده و اوکراین در جریان مذاکرات خود در ژنو، پیش‌نویس جدید یک طرح صلح ۱۹ ماده‌ای را تهیه کرده‌اند، اما تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین نکات آن مانند واگذاری قلمرو و روابط بین ناتو، روسیه و ایالات متحده را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او موکول کرده‌اند.

کیسلیتسیا که عضو هیئت اوکراینی در ژنو بود، گفت که این پیش‌نویس جدید شباهتی به نسخه‌ای که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شده ندارد و افزود: «موارد بسیار کمی از نسخه اصلی باقی مانده است.»

این مقام اوکراینی خاطرنشان کرد که دیدار بین نمایندگان آمریکا و اوکراین در ژنو «فشرده»، اما «سازنده» بود و به یک سند پیش‌نویس کاملاً بازبینی‌شده منجر شد که هر دو طرف آن را «مثبت» ارزیابی می‌کنند.

در همین حال، کی‌یرا رودیک، نماینده پارلمان اوکراین گفت که واگذاری قلمرو به روسیه یک خط قرمز مشخص است، اگرچه او به دلیل تضمین‌های امنیتی که طرح صلح رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در بر دارد، با احتیاط امیدوار است.

وی در مصاحبه با سی‌ان‌ان روز دوشنبه تأکید کرد که برای پارلمان «بسیار دشوار» خواهد بود که از هر طرحی شامل واگذاری زمین یا محدود کردن نیروی نظامی اوکراین حمایت کند، و خاطرنشان کرد که این گام‌ها «مخالف قانون اساسی اوکراین» است و به یک همه‌پرسی ملی نیاز دارد که بدون آتش‌بس و لغو قانون حکومت نظامی غیرممکن است.

رودیک بار دیگر تأکید کرد: «این یک خط قرمز برای ما است که هرگونه زمین اوکراینی یا هر بخشی از حاکمیت اوکراین را واگذار کنیم.»

روز شنبه، رهبران اروپایی به همراه کانادا و ژاپن از طرح صلح ۲۸ ماده‌ای مورد حمایت آمریکا پشتیبانی کردند و اصرار داشتند که مرز‌ها «نمی‌تواند با زور تغییر کند.»

منبع: سی ان ان