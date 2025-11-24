باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه سی و چهارمین مجمع آیمو،سازمان بینالمللی دریانوردی، اظهار داشت:این مجمع، عالیترین رکن این سازمان است و طی دو هفته نشستهای متعددی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: دستور کارهای متعددی در این مجمع مطرح خواهد شد که مهمترین آنها انتخاب اعضای شورا برای دو سال آینده در سه گروه A، B و C است. همچنین موضوعات دیگری از جمله بودجه آیمو،استماع گزارشهای شوراها، جلسات کارشناسی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در تأسیس آیمو مشارکت داشته و از سال ۱۹۵۸ به عنوان عضو رسمی این سازمان شناخته شده است.
وی ادامه داد: ايران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی و قرارگیری در یک منطقه استراتژیک دریایی، ایران نقش مهمی در حوزه حمل و نقل دریایی ایفا میکند.
رسولی تأکید کرد: ما در این جلسه شرکت کردهایم تا هم مواضع جمهوری اسلامی ایران را در حوزه حمل و نقل دریایی اعلام کنیم و هم در دستور جلسات مختلف مشارکت داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با توجه به تحریمهای ظالمانهای که علیه بخش دریانوردی کشور ما از سوی کشورهای غربی وضع شده است، پیام ما به جامعه دریایی درباره ضرورت مصون ماندن حمل و نقل دریایی چیست؟
رسولی گفت: آیمو یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد است که بیش از ۳۰ کنوانسیون در آن به تصویب رسیده و صدها دستورالعمل در حوزههای ایمنی، امنیت، محیط زیست دریایی و ارتقای بهرهوری کشتیرانی وجود دارد.
او بیان کرد:به طور متوسط، بیش از ۸۰ درصد تجارت جهان از طریق دریا انجام میشود و دریاها شریانهای اصلی حمل و نقل بینالمللی هستند.
رسولی تصریح کرد: ما معتقد هستیم که مطابق با کنوانسیونها و منشور سازمان ملل، باید حمل و نقل ایمن و امن دریا، با موضوعات مهم محیط زیست و جابجایی کالا، مصون از تصمیمات سیاسی و اعمال ظالمانه باشد.
او یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همیشه پایبند به توافقات بینالمللی و کنوانسیونهای وضع شده در آیمو بوده و هست. ما معتقدیم که با تعامل با کشورهای عضو میتوانیم خدمات ارزندهای برای مردم جهان و منطقه فراهم کنیم.
وی افزود: در حاشیه این اجلاس، یکی از بخشهای اصلی ملاقاتهای دوجانبه است. ما از قبل هماهنگیهای لازم را با کشورهای مختلف انجام دادهایم. برنامه ملاقاتهای ما شامل:معاون وزیر حمل و نقل عربستان، نمایندگان قطر،نمایندگان هند، نمایندگان ترکیه خواهد بود.
رسولی افزود: همچنین با کشورهای دیگر که در حال مذاکره هستیم یا تقاضای ملاقات داشتهاند، نیز گفتگو خواهیم کرد. امیدواریم طی این دو سه روز که در این اجلاس حضور داریم، بتوانیم این ملاقاتها را انجام دهیم.
رسولی با تأکید بر اهمیت امنیت و ایمنی در حمل و نقل دریایی و همچنین پایبندی به توافقات بینالمللی، امیدواریم بتوانیم در این اجلاس موفقیتهای بیشتری کسب کنیم.