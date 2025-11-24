باشگاه خبرنگاران جوان- بهدنبال دریافت گزارشهایی از افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، بنا به تصمیم مشترک استانداری و ادارهکل آموزش و پرورش استان، کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی فردا، سهشنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری خواهند بود.
بنابر اعلام روابط عمومی استانداری کرمان، فعالیت آموزشی مدارس در روز سهشنبه و چهارشنبه بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی مجازی دنبال میشود.
مدیران و معلمان موظفند برنامههای درسی و تکالیف لازم را از طریق سامانههای رسمی آموزش مجازی در اختیار دانشآموزان قرار دهند.
