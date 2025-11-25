رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۸ میلیون مترمربع آسفالت و ایزوگام در محوطه مدارس کشور اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی برای بهبود فضای آموزشی گفت: یکی از برنامه‌هایی که در قالب ردیف‌های بودجه‌ای دنبال شد، ارائه کمک‌های رایگان برای آسفالت محوطه مدارس و اجرای ایزوگام بود. این اقدام نتایج بسیار خوبی داشته و بسیاری از حیاط‌هایی که پیش‌تر شرایط مناسبی نداشتند، به محیطی استاندارد برای حضور و بازی دانش‌آموزان تبدیل شدند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: در این حوزه حدود یک همت اعتبار پیش‌بینی کردیم و گزارش‌های بسیار مطلوبی نیز از استان‌ها دریافت شده است. تاکنون حدود ۷ تا ۸ میلیون مترمربع آسفالت در محوطه مدارس انجام شده و تقریباً همین میزان نیز ایزوگام اجرا شده است. 

خان‌محمدی با اشاره به سامانه «بساز مدرسه» ادامه داد : هدف ما این است که همه ارکان از مردم گرفته تا شرکت‌ها برای مدرسه‌سازی پای کار بیایند. بسیاری از شرکت‌ها شاید امکان ساخت مدرسه نداشته باشند، اما می‌توانند دو رول ایزوگام یا مصالح کوچک‌تر را به مدرسه‌ها هدیه دهند و این موارد در سامانه بارگذاری می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی تصریح کرد : باید حساسیت و مطالبه‌گری مردم نسبت به کیفیت مدارس افزایش یابد؛ همان‌طور که در صنایع خودرو در برخی کشورها، دقت مصرف‌کننده باعث ارتقای کیفیت می‌شود. ارتقای مدارس دولتی با گفتمان اتفاق نمی‌افتد، با مطالبه‌گری حاصل می‌شود. مردم باید بدانند هر مشارکت اگر هزار تومان باشد در ارتقای فضای آموزشی اثر دارد.

خان محمدی در پایان درباره پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: از ۲۴ هزار پروژه در دست اجرا، کار بخش عمده‌ای به پایان رسیده و حدود ۳۶ هزار پروژه دیگر همچنان در صف تکمیل قرار دارد.

برچسب ها: ساخت مدرسه ، بازسازی مدرسه
