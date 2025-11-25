عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می‌گوید اعمال دهک‌بندی در وام‌های دانشجویی برای توزیع عادلانه ثروت و کمک‌ به دانشجویان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا احمدی سنگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعمال دهک‌بندی در وام‌های دانشجویی گفت: سیاست وزارت علوم و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این است که از همه دانشجویان حمایت کنند. 

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با این دهک‌بندی‌ها می‌خواهد آن‌هایی که مستحق دریافت کمک هستند به حق خودشان برسند و آن‌هایی که مستحق دریافت کمک نیستند، کمکی دریافت نکنند و این‌گونه نباشد که کسانی که همه چیز دارند، باز هم جمهوری اسلامی به آن‌ها کمک کند و بعضی‌ها که ندارند درصد کمتری به آن‌ها داده شود لذا توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه کمک‌ها و پرداخت نیازمندی‌های مردم در سیاست کلان وزارت علوم است.

این نماینده مجلس می‌گوید سیاست دهک‌بندی برای کل جامعه است و ما دهک‌بندی‌های غیر از دانشجویی هم داریم؛ در کمیته امداد، بهزیستی و دهک‌های دیگر کسانی هستند که نیازمندند و به آن‌ها کمک می‌شود. در مدارس و دانشگاه‌ها هم چنین سیاستی وجود دارد. 

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: آن دانشجویانی که با یک امیدی آمده‌اند و به جایی می‌رسند که نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند، جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها کمک می‌کند و قرار نیست که اگر ۲۰ هزار دانشجو داریم به هر ۲۰ هزار نفر کمک برسد بلکه آن‌هایی که شناسایی می‌شوند و اگر کمک نشوند نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند و اگر کمک شوند نخبه‌های خوبی برای کشور می‌شوند، حتماً باید برای این‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری انجام خواهد شد تا جمهوری اسلامی از کمک همین افراد بهره‌مند شود.

احمدی سنگر اضافه کرد: وام دانشجویی به همه تعلق می‌گیرد و می‌توانند از اداره تعاون وام بگیرند، امّا بعضی از تسهیلات ویژه برای دانشجویان ویژه است که از دهک‌بندی کمتری برخوردارند مثلاً طرف با ماشین خیلی مدل بالا می‌آید و مشکلی هم ندارد که به این افراد قطعاً کمک کمتری نیاز است، امّا بعضی‌ها واقعاً برای تردد به دانشگاه مشکل دارند که باید به این‌ها بیشتر رسیدگی شود و بعضی‌ها اصلاً نیازی ندارند کمک شوند و نیازی هم به وام دانشجویی ندارند، امّا آن‌هایی که نیاز دارند، به نظر ما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند تا خدایی نکرده انصراف از تحصیل و ترک تحصیل در دانشگاه را شاهد نباشیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس گفت: با توجه به اینکه بودجه کم است و محدودیت وجود دارد، ممکن است به یک دانشجو ۱۰ میلیون، به یک دانشجو ۵ میلیون و به دانشجویی ۲۰ میلیون وام بدهند لذا با توجه به دهک‌بندی‌ که وجود دارد و نیازمندی‌هایی که دانشجو دارد بر همین اساس به آن‌ها کمک می‌کنند تا حداقل، توزیع عادلانه ثروت و بودجه در بین دانشجویان مدنظر قرار بگیرد.  

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فقط خجالت بکشید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دانشجویی که نه کار داره و نه درآمد چطور دهک بندی میشه و تا کی قراره از جیب پدر مادر تغذیه بشه!!!!!!؟؟؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
با لگد بگو بروکار کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
توزیع عادلانه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تو آبروی هرچه نماینده رشتی را بردی بیسواد؟
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حرف خنده دار نزنید!؟ عدالت !؟ یعنی رانتهای صدها همتی وامهای هزاران میلیاردی مثل انصاری زنجانی باغ ازگل نهادههای کشاورزی واردات کالای اساسی مثل برنج مثل جای دبش مثل حقوق های نجومی مثل شاسی بلند مجلسیان و ..... نمونه های بسیاری که تا کنون رو نشده!! زست عدالت را هم نمی توانید بگیرید ! به تفاوت حقوقها در بنکهای دولتی خصوصی از یک طرف و کارمندان معمولی و باز نشسته ها نگاه کنید!! عدالت .... بهتر نیست چیزی نگویید ؟ شما راس امور هستید و قاعدتا" مقصر و مسئول همه چیز ! خجالت هم خوب .....
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آقای احمدی فارسی که مامتوجه نشدیم چی گفتی بهتر نیست اینها رو که گفتی به زبان انگلیسی هم بگی
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
لطفا اين بنزين رو گرونش كنيد ديگه اينهمه جوون بيكار علاف مريض همش دارن گاز ميدن نصفه شب و روز و شب از بيكارى الان بنزين مفت فقط صرف اينا داره ميشه! گرونش كنيد ديگه ٣ هزارتومن چند دلار ميشه اخه شده قيمت يه ليتر بنزين! حداقل ١٠ تومن بايد بشه اينهمه جوون علاف مريض با اون موتورهاى پر سروصداى سى جى گاز ميدن هوا الوده ميكنن صدا الوده ميكنن مزاحم زن و بچه مردم ميشن بخاطر مفت بودن بنزينه همش
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداشناس
۰۷:۲۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
جلو حقوق های نجوفی و وامهای میلیاردی خواص را بگبرین اجای بهترین نوع عدالت است .
۱
۵
پاسخ دادن
