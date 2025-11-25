باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا احمدی سنگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعمال دهک‌بندی در وام‌های دانشجویی گفت: سیاست وزارت علوم و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این است که از همه دانشجویان حمایت کنند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با این دهک‌بندی‌ها می‌خواهد آن‌هایی که مستحق دریافت کمک هستند به حق خودشان برسند و آن‌هایی که مستحق دریافت کمک نیستند، کمکی دریافت نکنند و این‌گونه نباشد که کسانی که همه چیز دارند، باز هم جمهوری اسلامی به آن‌ها کمک کند و بعضی‌ها که ندارند درصد کمتری به آن‌ها داده شود لذا توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه کمک‌ها و پرداخت نیازمندی‌های مردم در سیاست کلان وزارت علوم است.

این نماینده مجلس می‌گوید سیاست دهک‌بندی برای کل جامعه است و ما دهک‌بندی‌های غیر از دانشجویی هم داریم؛ در کمیته امداد، بهزیستی و دهک‌های دیگر کسانی هستند که نیازمندند و به آن‌ها کمک می‌شود. در مدارس و دانشگاه‌ها هم چنین سیاستی وجود دارد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: آن دانشجویانی که با یک امیدی آمده‌اند و به جایی می‌رسند که نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند، جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها کمک می‌کند و قرار نیست که اگر ۲۰ هزار دانشجو داریم به هر ۲۰ هزار نفر کمک برسد بلکه آن‌هایی که شناسایی می‌شوند و اگر کمک نشوند نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند و اگر کمک شوند نخبه‌های خوبی برای کشور می‌شوند، حتماً باید برای این‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری انجام خواهد شد تا جمهوری اسلامی از کمک همین افراد بهره‌مند شود.

احمدی سنگر اضافه کرد: وام دانشجویی به همه تعلق می‌گیرد و می‌توانند از اداره تعاون وام بگیرند، امّا بعضی از تسهیلات ویژه برای دانشجویان ویژه است که از دهک‌بندی کمتری برخوردارند مثلاً طرف با ماشین خیلی مدل بالا می‌آید و مشکلی هم ندارد که به این افراد قطعاً کمک کمتری نیاز است، امّا بعضی‌ها واقعاً برای تردد به دانشگاه مشکل دارند که باید به این‌ها بیشتر رسیدگی شود و بعضی‌ها اصلاً نیازی ندارند کمک شوند و نیازی هم به وام دانشجویی ندارند، امّا آن‌هایی که نیاز دارند، به نظر ما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند تا خدایی نکرده انصراف از تحصیل و ترک تحصیل در دانشگاه را شاهد نباشیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس گفت: با توجه به اینکه بودجه کم است و محدودیت وجود دارد، ممکن است به یک دانشجو ۱۰ میلیون، به یک دانشجو ۵ میلیون و به دانشجویی ۲۰ میلیون وام بدهند لذا با توجه به دهک‌بندی‌ که وجود دارد و نیازمندی‌هایی که دانشجو دارد بر همین اساس به آن‌ها کمک می‌کنند تا حداقل، توزیع عادلانه ثروت و بودجه در بین دانشجویان مدنظر قرار بگیرد.