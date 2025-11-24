چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی (ره) مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) دوشنبه سوم آذر با حضور رهبر انقلاب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با چهارمین شب عزاداری‌ در حسینیه امام خمینی (ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا(س) امشب (شامگاه دوشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروف‌ها و منکرهای اجتماعی و تاثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا(س) با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه (س) مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.

