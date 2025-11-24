باشگاه خبرنگاران جوان _ حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان مرکزی ( دبیرخانه ) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص ها ، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز سه‌شنبه چهارم آذرماه به شرح ذیل اعلام شد.



بر اساس این اطلاعیه، کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل و کلیه کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی، متوسطه دور اول و متوسطه دور دوم بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک، ساوه مامونیه، زاویه ،پرندک، شازندو مهاجران و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبرآباد، غینر، راشان، باغ برآفتاب، البرج، حسن آباد، دهپول، علی‌آباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، جمال‌آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد برگزار می‌گردد.

بر اساس کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای استان مرکزی، آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان نیز تعطیل هستند.

موافقت با دور کاری مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست و نظارت وجلوگیری از فعالیت‌ کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری های اراک وساوه وشازند و سایر شهرها در این اطلاعیه تاکید شده است.

همچنین پلیس راهور موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، برخورد شدید داشته باشد.

در این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته شده جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند، توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز از دیگر موارد است.

لازم به ذکر است کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا روزانه ساعت ۱۷ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضا اتخاذ می‌گردد .

همچنین یکی از ملاکهای تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاه‌های بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نمی‌باشد.

منبع ایرنا