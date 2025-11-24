باشگاه خبرنگاران جوان - اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، درباره ضرورت تداوم حمایتهای مالی و نظامی غرب، واکنشهای گستردهای در داخل و خارج این کشور برانگیخته است. کارشناسان میگویند تکرار تأکید زلنسکی بر «ضرورت کمک خارجی» در حالی صورت میگیرد که اوکراین با چالشهایی همچون کمبود تجهیزات، فشار اقتصادی و کاهش توان لجستیکی مواجه است.
برخی تحلیلگران اروپایی نیز شرایط کنونی را نتیجه وابستگی بیش از حد کییف به آمریکا و متحدانش میدانند؛ وابستگیای که به گفته آنها مرز میان «حمایت مشروع» و «شراکت تحمیلی» را مبهم کرده است. در همین حال، بخشی از افکار عمومی اوکراین با طرح این پرسش مواجهاند که آیا تداوم این روند با حفظ استقلال و شرافت سیاسی کشور سازگار است یا دولت ناچار به پذیرش شروط جدید حامیان غربی خواهد بود.