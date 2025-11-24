باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، کارمندان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مستقر در تهران در صورت امکان انجام وظایف و مأموریت‌های محوله به‌صورت دورکاری، با تأیید عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط می‌توانند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دورکار شوند.

ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشورخاطرنشان کرد: کارکنانی که شرح وظایف‌ آنها قابلیت انجام دورکاری دارد، می‌توانند با نظر مدیر دستگاه، وظایف خود را از طریق منزل پیگیری و انجام دهند. اولویت دورکاری با افراد آسیب پذیر و دارای بیماری زمینه‌ای و بانوان باردار و دارای فرزند خردسال است.

وی افزود: تمام دستگاه‌ها موظفند در اجرای این تصمیم، حفظ کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار دهند. واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان از این مصوبه مستثنی بوده و طبق روال عادی ارائه خدمت خواهند کرد. همچنین در سایر دستگاه‌ها نیز شرط دورکاری، عدم ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی است.