کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تهران روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم آذر با نظر مدیر آن دستگاه به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، کارمندان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مستقر در تهران در صورت امکان انجام وظایف و مأموریت‌های محوله به‌صورت دورکاری، با تأیید عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط می‌توانند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دورکار شوند.

ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشورخاطرنشان کرد: کارکنانی که شرح وظایف‌ آنها قابلیت انجام دورکاری دارد، می‌توانند با نظر مدیر دستگاه، وظایف خود را از طریق منزل پیگیری و انجام دهند. اولویت دورکاری با افراد آسیب پذیر و دارای بیماری زمینه‌ای و بانوان باردار و دارای فرزند خردسال است.

وی افزود: تمام دستگاه‌ها موظفند در اجرای این تصمیم، حفظ کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار دهند. واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان از این مصوبه مستثنی بوده و طبق روال عادی ارائه خدمت خواهند کرد. همچنین در سایر دستگاه‌ها نیز شرط دورکاری، عدم ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی است.

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، دورکاری کارمندان ، مادران کارمند
خبرهای مرتبط
مدارس، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزش عالی البرز تعطیل شد
مدارس و ادارات کدام استان‌ها سه‌شنبه ۴ آذر تعطیل یا غیرحضوری است؟
تعطیلی مدارس اراک، ساوه و شازند/ آموزش در بستر شاد برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۰:۴۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اون موفع که نزدیک کاری بود / گره از کار کسی باز نمیکردن
حالا که از زیر لحاف بصورت دورکاری میخوان گره باز کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس....
۰۸:۱۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
پرستارها وپر سنل اورژانس که هرروز میان چی نباید اضافه کار یا اونا روهم نوبتی کنند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۰۸:۱۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مادرهایی شاغل در شهرهای دیگر هستن چی ؟چرا همه دورکاری ها و تعطیل ها برای تهران هستند پس ما که شهرهای دیگه شاغل هستیم و مدرسه آنلاین هست بچه رو کجا بذاریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۸:۱۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مگه ما کارکنان ذوب اهن اصفهان چه کار کردیم که تعطیلمان نمیکنن / الودگی اینجا از تهران و شیراز و شهر اصفهان روی هم بیشتره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شرکتی مظلوم
۰۶:۲۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
پس نیروهای شرکتی و پیمانکاری وخانوادهاشون براتون مهم نیست اونا چی؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
من شغل میخوام
۰
۰
پاسخ دادن
Italy
منصور
۰۰:۱۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اگه حساب بشه / ۹۹.۹۹ درصد مقامات محترم فردا دور کارن
قبول دارید ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
آخرین اخبار
تولید شیرخشک نوزاد کاهش یافت
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
سامانه بازارگاه عامل رانت و فساد در توزیع نهاده دامی/ مشکل توزیع نهاده در سامانه بازارگاه برطرف می‌شود
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است