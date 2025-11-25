باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهلوچهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه، ۴ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز بهکار کرد.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:
سوالهای جناب آقای اسداله چراغی نماینده محترم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره (دوفقره) از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیتگریز (فیلترشکنها)
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد فرونشست زمین
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی