یکی از دستورکارهای مجلس درخواست تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت‌گریز (فیلترشکن‌ها) است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهل‌وچهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال‌های جناب آقای اسداله چراغی نماینده محترم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره (دوفقره) از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ 

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت‌گریز (فیلترشکن‌ها) 

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد فرونشست زمین

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی 

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
شما مسولان هم خودتون را کشتید با این رفع فیلترینگ خوب چند سال هست سرتون گرم هست به اینکار انگار میخواهید آپولو هوا کنید و یا میخواهید شاخ غول بشکنید و یا با دیو هفت سر جنگ کنید رفع فیلترینگ مثل آب خوردن هست دست بچه پنج ساله هم بود سه سوت رفع میکرد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ب فکر معیشت باشین
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۲۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زیاد تحقیق و تفحص نکنید / یدفعه ممکنه گند فرزند یکی از مقامات محترم در بیاد هااااااااا
اوخت دیگه عالم فهم میشه / بزار همیجور مسکوت بمونه
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فیلترشکن بخوره تو سرتون بفکر قیمت مرغ و برنج باشین
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۲۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حالا اگه مرغ و برنج و نخود و لوبیا و گوشت و تخم مرغ و نون و لبنیات نخوری طوری میشه ؟؟
ببین ما هیچی نمیخوریم و با فتو سنتز زندگی میکنیم
United States of America
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هوا کثیفه خورشید نیست فتوسنتز کنیم
Iran (Islamic Republic of)
همشهری
۱۱:۰۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چرا خود زنی ؟؟!!!!
۱
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تمام افرادی که موافق فیلتر بودن و سبمکارت. سفید دداشتن محاکمه و برکنار کنید
۰
۱۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مردم و بیکاروتعطیل کردن ازشدت بیکاری سرگرمیشون بازی با فیلترینگ‌شده.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۰:۴۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خودشون که سیم کارت سفید دارن
ملتم وصل بشن به نت ملی
رعیت رو چه به نت بین الملل
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این رفع فیلترینگ کردن خودش آقازاده های فیلترشکن فروش سود کلان دارد چرا باید رفعش کنند پس اون آقازاده محترم که از جیب ملت سود میخوره چکار کنه اگر راست میگویند بگویند کی فیلترشکن به ملت میفروشه
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۰:۳۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مجلس هدفش خدمت به مستضعفین و پا برهنه هاست
نخندیدهااااااااااا / جدی گفتم
۰
۹
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
از بیکاری جوونها و مسکن هم چیزی جلسه بذارید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فیلترینگ اینترنت رو بردارید و بساط این فیلترشکن فروش ها رو جمع کنید اگر راستگو هستید.
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۰:۴۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
برای خودشون برداشتن با سیم کارت سفید
بقیه هم مهم نیستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
باید با کمک هوش مصنوعی تمام اطلاعات مفید به جامعه تزریق شود موارد مجرمانه فیلتر گردد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۰:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
عجب بهتر نیست یه رای گیری کنید در کل کشور نظرات مردم را بدانید حداقل ۹درصد ناراضی هستن ۱۰درصد راضی به فیلتر کردن هم که خط سفید دارن ?
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تو خارج به فکر ساختن سیاره هستن رشته فضایی و ساختن کره دارن اینجا به فکر فیلتر کردن ! متاسفم براتون
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کاف.
۱۴:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این خارج که میگن کجاست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
با درگاه پرداخت از بانک مرکزی دارن فیلترشکن میفروشن
با کارت به کارت دارن فیلترشکن میفروشن

بعد تو دولت و مجلس و پلیس فتا، دارن فکر میکنن چجوری فیلترشکن فروشو پیدا کنیم و جلوش بگیریم
آدم میخواد سر بذاره به بیابون
۰
۶
پاسخ دادن
