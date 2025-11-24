باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کردکه آتش‌سوزی گسترده در مناطق جنگلی نمنق شهرستان جلفا که از دو روز پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد، اما بنا بر گزارش‌ها از شدت شعله‌ها کاسته شده است.

در این اطلاعیه آمده است: این حریق که بخش وسیعی از پوشش گیاهی منطقه را درگیر کرده، با حضور و تلاش نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، امدادگران هلال احمر و همچنین مشارکت اهالی روستاهای اطراف در حال اطفا است.



طبق آخرین اخبار با صدور مجوزهای لازم، پرواز بالگردهای اطفای حریق هلال احمر به سمت منطقه در حال انجام است و جای امیدواری است که تا امشب بتوان حلقه اصلی آتش را مهار کرد.



گفتنی است؛ عوامل طبیعی، وزش باد و صعب‌العبور بودن برخی مناطق، سرعت عملیات را کاهش داده، اما هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی روند کنترل حریق را تسهیل کرده است.