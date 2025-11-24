آتش‌سوزی گسترده در مناطق جنگلی نمنق شهرستان جلفا که از دو روز پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد، اما بنا بر گزارش‌ها از شدت شعله‌ها کاسته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کردکه آتش‌سوزی گسترده در مناطق جنگلی نمنق شهرستان جلفا که از دو روز پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد، اما بنا بر گزارش‌ها از شدت شعله‌ها کاسته شده است.

در این اطلاعیه آمده است: این حریق که بخش وسیعی از پوشش گیاهی منطقه را درگیر کرده، با حضور و تلاش نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، امدادگران هلال احمر و همچنین مشارکت اهالی روستاهای اطراف در حال اطفا است.

طبق آخرین اخبار با صدور مجوزهای لازم، پرواز بالگردهای اطفای حریق هلال احمر به سمت منطقه در حال انجام است و جای امیدواری است که تا امشب بتوان حلقه اصلی آتش را مهار کرد.

گفتنی است؛ عوامل طبیعی، وزش باد و صعب‌العبور بودن برخی مناطق، سرعت عملیات را کاهش داده، اما هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی روند کنترل حریق را تسهیل کرده است.

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ، روستای نمنق
خبرهای مرتبط
جزئیات عملیات اطفاء حریق در مناطق کوهستانی و جنگلی الیت
مدیریت و حفاظت از جنگل الیت تا اطفا کامل ادامه دارد
عملیات اطفای آتش در جنگل‌های مازندران پایان یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
یکی یا تیمی داره این جنگلها را میسونونه پیدایش کنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مهم اینه که اگر عامل این کار شناسایی شد گداخته شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ترو به هر چیزی اعتقاد دارید ، بعد از روشن کردن آتش حتما خاموش کنید ، زباله ای بیرون نریزید چون گاهی سبب آتش سوزی خواهد شد . ته سیگار روشن خود را در طبیعت رها نکنید و....
۰
۲
پاسخ دادن
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
آخرین اخبار
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است