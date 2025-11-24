باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نوای «ایران‌ ای سرای امید» توسط محمود کریمی در حسینیه امام خمینی (ره) + فیلم

لحظاتی از روضه‌خوانی حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عزاداران شهادت حضرت زهرا(س) در حسینه امام خمینی (ره) نوای «ایران‌ ای سرای امید» را به همراه حاج محمود کریمی زمزمه کردند.

