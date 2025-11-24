یک نهاد نظارتی اسرائیل مصادره زمین‌ها در نزدیکی محوطه تاریخی کرانه باختری را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک نهاد نظارتی فرهنگی اسرائیل به نام «امک شاوه» روز دوشنبه تصمیم مقامات اسرائیلی برای مصادره نزدیک به ۵۰۰ جریب (حدود ۲۰۰ هکتار) از زمین‌های خصوصی فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی، در مجاورت محوطه باستانی سِبسطیه را محکوم کرد.

این نهاد که در زمینه حقوق میراث فرهنگی تخصص دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ساکنان گزارش داده‌اند که این مصادره، دسترسی به زمین‌های کشاورزی را به شدت محدود خواهد کرد و می‌تواند به نابودی حدود ۳۰۰۰ اصله درخت زیتون، که برخی از آنها صد‌ها سال عمر دارند، بینجامد.»

در ۱۲ نوامبر، نهاد «کوگات» که امور غیرنظامی در سرزمین‌های فلسطینی را اداره می‌کند، اطلاعیه‌ای در مورد قصد مصادره چندین قطعه زمین منتشر کرد که عمدتاً متعلق به روستای فلسطینی سِبسطیه است.

هدف اعلام شده از این مصادره، «حفاظت و توسعه محوطه» عنوان شده است.

امک شاوه گفت که سِبسطیه یک محوطه باستان‌شناسی متعلق به عصر آهن است که اسرائیل از سال ۲۰۲۳ به آن علاقه نشان داده، ابتدا با ارائه طرحی برای خود محوطه و سپس با تصرف قله تپه‌ای که این محوطه در آن واقع شده است.

خود این محوطه در منطقه C قرار دارد - حدود ۶۶ درصد از کرانه باختری که پس از توافقنامه‌های اسلو در دهه ۱۹۹۰ تحت اداره اسرائیل قرار گرفت.

روستای مجاور  سِبسطیه صنعت گردشگری خود را حول این محوطه توسعه داده بود که اکنون با تهدید طرح‌های توسعه جدید از جمله ساخت جاده جداگانه برای اسرائیلی‌ها، حصارکشی اطراف محوطه و دریافت هزینه ورود مواجه خواهد شد.

«پیس ناو»، یکی دیگر از نهاد‌های نظارتی اسرائیلی در مورد شهرک‌سازی، خاطرنشان کرد که این آخرین مصادره زمین، بزرگ‌ترین موردی است که تاکنون با هدف باستان‌شناسی انجام شده است.

این نهاد افزود که از زمان اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷، پنج بار مصادره زمین برای توسعه محوطه‌های باستانی انجام شده است.

پیس ناو در بیانیه‌ای گفت: «در تمامی موارد، مصادره‌ها به طور رسمی در خدمت هدف عمومی تعریف شده، اما در عمل به حذف فلسطینیان از این محوطه‌ها منجر شده است.»

این نهاد گفت که طرح سِبسطیه نیز متفاوت نخواهد بود و عمدتاً دسترسی اسرائیلی‌ها را آسان‌تر کرده در حالی که دسترسی فلسطینیان محلی را قطع می‌کند.

