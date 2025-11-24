هافبک باتجربه ایتالیایی نمی‌تواند تیمش را مقابل تراکتور همراهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو وراتی، ستاره ایتالیایی و هافبک تیم الدحیل قطر، به دلیل محرومیت، دیدار حساس تیمش مقابل تراکتور در هفته پایانی لیگ نخبگان آسیا را از دست داد.

هافبک پیشین پاری سن ژرمن و تیم ملی ایتالیا در جریان بازی تیمش مقابل الاتحاد عربستان، با دریافت کارت زرد، سه اخطاره شد و به این ترتیب از همراهی الدحیل در بازی بعدی محروم شد.

بازی بعدی الدحیل در هفته ششم لیگ نخبگان مقابل تراکتور خواهد بود.  این دیدار اول دی ماه برگزار خواهد شد و بسیاری در انتظار حضور وراتی در تبریز بودند، اما این اتفاق رخ نخواهد داد.

برچسب ها: تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا ، مارکو وراتی
