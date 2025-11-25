باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به وضعیت کنونی کشور، مدارس نیز مانند سایر بخش‌های شهرها و روستاها باید مصرف آب و انرژی خود را مطابق شرایط مدیریت کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر دو بسته راهنما درباره شیوه‌های صرفه‌جویی در آب و برق در حال تهیه است و پس از نهایی‌شدن، برای اجرا به تمام مدارس ارسال خواهد شد. به گفته او، هدف از این اقدامات، هم کاهش مصرف و هم تقویت روحیه درست‌مصرف‌کردن در میان دانش‌آموزان است.

فرهادی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت دانش‌آموزان اتباع اشاره کرد و توضیح داد که بیشترین تعداد این دانش‌آموزان در استان‌هایی حضور دارند که تقاضا برای نیروی کار در آن‌ها بالاتر است؛ استان‌هایی مانند تهران، البرز، شهرستان‌های استان تهران، کرمان، خراسان رضوی و یزد. او تأکید کرد که سیاست وزارتخانه این است که این دانش‌آموزان در مدارس ایرانی ادامه تحصیل دهند تا روند آموزشی‌شان دچار اختلال نشود.