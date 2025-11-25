سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به وضعیت کنونی کشور، مدارس مانند سایر بخش‌ها باید مصرف آب و انرژی خود را مطابق شرایط مدیریت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به وضعیت کنونی کشور، مدارس نیز مانند سایر بخش‌های شهرها و روستاها باید مصرف آب و انرژی خود را مطابق شرایط مدیریت کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر دو بسته راهنما درباره شیوه‌های صرفه‌جویی در آب و برق در حال تهیه است و پس از نهایی‌شدن، برای اجرا به تمام مدارس ارسال خواهد شد. به گفته او، هدف از این اقدامات، هم کاهش مصرف و هم تقویت روحیه درست‌مصرف‌کردن در میان دانش‌آموزان است.

فرهادی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت دانش‌آموزان اتباع اشاره کرد و توضیح داد که بیشترین تعداد این دانش‌آموزان در استان‌هایی حضور دارند که تقاضا برای نیروی کار در آن‌ها بالاتر است؛ استان‌هایی مانند تهران، البرز، شهرستان‌های استان تهران، کرمان، خراسان رضوی و یزد. او تأکید کرد که سیاست وزارتخانه این است که این دانش‌آموزان در مدارس ایرانی ادامه تحصیل دهند تا روند آموزشی‌شان دچار اختلال نشود.

برچسب ها: صرفه جویی انرژی ، بهینه سازی
خبرهای مرتبط
ضریب پوشش پیش‌دبستانی به ۴۶ درصد رسید
ترویج فرهنگ ایثار با نام شهدا در مدارس
مدارس؛ محور فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
وزارت آموزش و پرورش بهتر است از دوران مهد کودک‌ها نظارت کند به کودکان صرفه جویی و قانون مداری و کار دسته جمعی و تحقیق و احترام به مربی و معلم را آموزش بدهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
برای مدیران و کارمندان ادارات دولتی و ایضا قضات و کارمندان دستگاه قضا هم در پی نهادینه کردن تکریم ارباب رجوع و برپایی عدالت باشید لطفا!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چرابه شعور مردم توهین می کنید!؟ چرابه جای اینکه مسؤلین کار کنند ومشکلات راحل کنند، پیوسته مشکلات رابه مردم می سپارند وتنها با سیاست صرفه جویی مردم، مسؤلیت رااز گردن خود باز می کنند؟؟ مردم خود بهتر می‌دانند که چگونه مصرف کنند؟؟ اسراف در طبقه مرفه رواج دارد خودتان راکنترل کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
باید سیستم صفحات خورشیدی قدرتمند و ارزان در اختیار تمام خانه های ایرانی قرار گیرد معابر باید مجهز به سیستم خورشیدی باشند لامپ های پر مصرف باید تولید نکنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
از ریشه مشکل داریم باید سیستم برق اصلاح شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فرهنگ تفکیک زباله به سه گروه: خشک بازیافتی ، خشکاله برا غذای دام و طیور یا کود کمپوست ، زباله بی استفاده برا دفن

را هم به کودکان یاد دهید
۰
۱
پاسخ دادن
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
آخرین اخبار
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
صدایی که هیچ‌کس در مدار دوست ندارد بشنود؛ چرا فضانوردان از آن می‌ترسند؟
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
عدم نقش آفرینی مصرف شیر در مقابله با آلودگی هوا + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد
کشف علمی که درک ما از ریشه‌های حیات را تغییر می‌دهد
تأثیر آب پرتقال بر قلب و متابولیسم
بلایی که استفاده بیش از حد از تیک تاک و اینستاگرام بر سر مغز می آورد
شربت ضد سرماخوردگی مناسب برای فصل پاییز + فیلم
یک دنباله‌دار دیگر به زمین نزدیک می‌شود!
غذا‌هایی که به موهایتان آسیب می‌زنند