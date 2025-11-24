مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه بعد از ظهر در استان‌های کردستان و جنوب آذربایجان غربی افزایش ابر و بارش باران خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: آلودگی هوا در کلانشهرها همچنان تداوم دارد و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

وی ادامه داد: در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی شده، به همین سبب در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها تداوم خواهد داشت.

او افزود: در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

وی ادامه داد: در سه روز آینده در مناطق پر تردد و صنعتی احتمال رسیدن شاخص آلودگی به آستانه بسیار ناسالم و خطرناک دور از انتظار نیست.

او  با بیان  اینکه در شرق و جنوب شرق ایران در بعضی ساعات وزش باد رخ می‌دهد گفت:چهارشنبه بعد از ظهر نیز در استان‌های کردستان و جنوب آذربایجان غربی افزایش ابر خواهیم داشت. پنجشنبه همین شرایط در نقاطی از مازندران و گلستان پیش بینی می‌شود.

 

 

جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق کشور/ تداوم استنشاق هوای ناسالم در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت
شاخص آلودگی هوا در کلانشهر‌ها به آستانه خطر رسید
آلودگی هوا همچنان درکلان شهر‌ها جولان می‌دهد
