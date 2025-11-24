باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: آلودگی هوا در کلانشهرها همچنان تداوم دارد و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.
وی ادامه داد: در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیشبینی شده، به همین سبب در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها تداوم خواهد داشت.
او افزود: در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.
وی ادامه داد: در سه روز آینده در مناطق پر تردد و صنعتی احتمال رسیدن شاخص آلودگی به آستانه بسیار ناسالم و خطرناک دور از انتظار نیست.
او با بیان اینکه در شرق و جنوب شرق ایران در بعضی ساعات وزش باد رخ میدهد گفت:چهارشنبه بعد از ظهر نیز در استانهای کردستان و جنوب آذربایجان غربی افزایش ابر خواهیم داشت. پنجشنبه همین شرایط در نقاطی از مازندران و گلستان پیش بینی میشود.