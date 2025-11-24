فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0628\u0647\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06af\u0631 \u06af\u0641\u062a\u06cc\u0645 \u0631\u0645\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0645\u0627 \u0633\u0647 \u0686\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a\u061b \u0630\u06a9\u0631 \u062e\u062f\u0627\u060c \u0635\u0628\u0631 \u0648 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u060c \u0647\u0631 \u0633\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0646\u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n