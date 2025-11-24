باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس

تصاویری دیده نشده از شهید حاج قاسم سلیمانی و سخنرانی این شهید درباره حضرت زهرا (س) منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید حاج قاسم سلیمانی در سخنرانی خود در ایام فاطمه در جبهه‌های دفاع مقدس گفت: اگر گفتیم رمز پیروزی ما سه چیز است؛ ذکر خدا، صبر و توکل، هر سه اینها در زهرا (س) نهفته بود.

فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس
روایت رهبر معظم انقلاب از شخصیت حضرت فاطمه (س) + فیلم

فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس
روایت بغض آلود رهبر معظم انقلاب از انتظار حاج قاسم سلیمانی پشت درب اتاق عمل جراحی + فیلم

فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس
پاسخ شهید سلیمانی به چرایی دشمنی با آمریکا + فیلم

