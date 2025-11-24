در اقدامی بی‌سابقه، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم را به اتخاذ تصمیمات با انگیزه‌های سیاسی متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی تشدید اختلافات داخلی در رژیم صهیونیستی، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، در بیانیه‌ای بی‌سابقه، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ را به اتخاذ تصمیمات با «انگیزه‌های سیاسی» و «آسیب رساندن به آمادگی ارتش» متهم کرد.

زامیر با اشاره به تصمیم کاتس مبنی بر توقف انتصابات در ارتش به مدت سی روز اضافی، هشدار داد که این اقدام «به شدت به آمادگی ارتش برای مقابله با چالش‌های قریب‌الوقوع آسیب می‌رساند». وی تأکید کرد که علیرغم این تصمیم، طبق برنامه و در چارچوب اختیارات خود به برگزاری جلسات انتصابات ادامه خواهد داد.

این مقام نظامی ارشد همچنین به اقدامات وزیر جنگ در رابطه با گزارش تیم تحقیقاتی «ترجمان» واکنش نشان داد و ابراز تعجب کرد که از تصمیمات کاتس در این مورد از طریق رسانه‌ها مطلع شده است. زامیر تصریح کرد: «گزارش ترجمان از ابتدا برای استفاده رئیس ستاد ارتش و به منظور بررسی کیفیت تحقیقات و استخراج درس‌های آموخته شده تهیه شده بود، نه برای بهره‌برداری سیاسی».

در اوج این تنش‌ها، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که زامیر با طعنه به کاتس گفته است: «در حالی که شما مشغول اظهارات رسانه‌ای و تمرینات روابط عمومی هستید، من در یک رزمایش غافلگیرکننده در بلندی‌های جولان هستم و به آنچه واقعاً مهم است، رسیدگی می‌کنم».

شبکه عبری i۲۴ نیوز نیز گزارش داد که رئیس ستاد ارشد در بیانیه‌ای رسمی، «زیر سوال بردن گزارشی که در طول هفت ماه تهیه شده» را «مایه شگفتی» خوانده است. این اتهامات متقابل نشان‌دهنده شکاف عمیق بین دو مقام ارشد نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی است که در شرایط حساس کنونی، بحران داخلی جدیدی را برای این رژیم ایجاد کرده است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: کابینه اسرائیل ، وزیر اسرائیلی
