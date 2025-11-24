به‌منظور پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا، تمامی مقاطع آموزشی استان لرستان در روز‌های ۴ و ۵ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا و حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی استان پیش‌دبستانی‌ها، مهد‌های کودک، دوره‌های متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه، در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که برای قطع زنجیره انتقال بیماری، لازم است مردم شریف و فهیم استان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از حضور در اجتماعات خانوادگی و انجام سفر‌های غیرضرور خودداری کرده و از ماسک استفاده کنند.

گفتنی است فعالیت کلیه ادارات، شعب دادگستری و دادستانی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، دستگاه‌های اجرایی و سایر مؤسسات دولتی طبق روال عادی می‌باشد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان

