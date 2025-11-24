باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برکناری و توبیخ گسترده در ارتش رژیم صهیونیستی + فیلم

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در پی شکست عملیات «طوفان الاقصی»، چندین فرمانده ارشد را برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه بازتاب‌های ناکامی گسترده این رژیم در عملیات «طوفان الاقصی»، اقدام به اعمال تغییرات جدی در بدنه نظامی کرد.

طبق بیانیه رسمی ارتش، چندین فرمانده ارشد به دلیل «نقش مستقیم در ضعف‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست» از سمت خود برکنار شده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که گروهی از افسران ذخیره به علت عملکرد نامناسب، از خدمت ذخیره اخراج شده و دیگر اجازه بازگشت به ارتش را نخواهند داشت.

برای تعدادی دیگر نیز حکم توبیخ رسمی صادر شده است. افزون بر این، یک افسر نیز پایان خدمت خود را دریافت کرده و از ادامه فعالیت در ارتش کنار گذاشته شده است.

