باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تداوم شرایط پایداری و سکون هوا در استان لرستان در برخی از ساعات در تعدادی از شهرهای استان با کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلایندهها مواجه هستیم این کاهش کیفیت هوا در برخی از شهرها مانند شهر دورود بیشتر از سایر شهر است.
در حال حاضر مورخ سوم آذر ماه ۱۴۰۴ با توجه به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست در شهرهای دورود و کوهدشت و بروجرد شرایط کمی ناسالم برای گروههای حساس است این شرایط در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.
براساس گزارش اداره کل هواشناسی دید افقی شهری شمالی و شرقی بین ٨ تا ١٠ کیلیومتر و برای شهرستانهای جنوبی دید افقی بالای ١٠ کیلومتر خواهد بود؛
لذا توصیه میشود، ۱- افراد حساس و دارای بیماری زمینهای (بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی و مادران باردار و سالمندان) از تردد غیر ضرور در ساعات پر تردد خودداری نمایند و حتیالامکان در شرایط خروج از منزل از ماسک استفاده نمایند.
۲- توصیه میشود از ورزش و فعالیتهای شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا در هوای باز خودداری گردد.
منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان