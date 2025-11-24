سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای، ترور هیثم علی طباطبایی، از فرماندهان حزب‌الله لبنان در ضاحیه جنوبی بیروت را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای، ترور هیثم علی طباطبایی، از فرماندهان حزب‌الله لبنان در ضاحیه جنوبی بیروت را محکوم کرد

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 

️رژیم صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی آشکار و تروریستی، یکی از فرماندهان استوار حزب‌الله لبنان، شهید هیثم علی طباطبایی را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داد. این اقدام بزدلانه _ آنهم در شرایط به اصطلاح آتش بس که بار‌ها توسط فرعونیان زمانه نقض شده است _ نه نشانه قدرت، بلکه سند آشکار ضعف و درماندگی دشمنی است که در برابر اراده ملت‌های منطقه و جریان مقاومت، به بن‌بست رسیده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این جنایت وحشیانه که منجر به شهادت این فرمانده مقتدر و عاشق شهادت در نبرد‌های محور مقاومت و نقش آفرین در خنثی سازی توطئه تکفیری‌ها و شماری از همرزمان و تعدادی از مردم مقاوم لبنان گردید را به شدت محکوم می‌کند و ضمن ابراز تاسف نسبت به سکوت و بی‌عملی مجامع و نهاد‌های بین‌المللی و حقوق بشری در قبال نسل کشی و اقدامات وحشیانه رژیم صهیونی و حمایت‌های حاکمان جنگ افروز و تروریست پرور کاخ سفید از آن اعلام می‌دارد:

۱/ برخلاف رویای امریکا و رژیم صهیونی و دیگر جنایت پیشگان حامی و همراه؛ جریان مقاومت زنده و پویاست؛ خون شهیدان نه تنها خاموشی مقاومت را در پی ندارد، بلکه شعله‌های امید و اراده را در دل آزادگان جهان و رزمندگان مومن و شجاع مقاومت در جغرافیای منطقه را فروزان‌تر می‌سازد.

 ۲/ بی‌شک حق محور مقاومت و حزب‌الله لبنان در انتقام خون رزمندگان دلیر اسلام محفوظ و در موعد مقرر، پاسخ کوبنده در انتظار متجاوز تروریست خواهد بود.

۳/امت اسلامی و ملت‌های آزاده و حق طلب عالم، این ترور را بخشی از جنگ روانی و تلاش مذبوحانه رژیم جنایتکار و گرگ صفت صهیونیستی برای پنهان‌سازی بحران‌های داخلی و شکست‌های زنجیره‌ای میدانی آن به ویژه در برابر مقاومت خلل ناپذیر لبنان قهرمان و حزب الله عزیز و مقتدر و همچنین جبهه مقاومت فلسطین مظلوم و با صلابت می‌دانند که فرجامی جز شکست و ارتقای نفرت و انزجار افکار عمومی جهانی برای آنان را در پی نخواهد داشت.

۴/ جبهه مقاومت در تمامی عرصه‌ها—نظامی، سیاسی، رسانه‌ای و مردمی—با انسجام و اراده‌ای مقدس، مسیر آزادی قدس و دفع غده سرطانی رژیم جعلی و غاصب صهیونی را تا پیروزی نهایی بر اشغالگران سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف ادامه خواهد داد. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک و تسلیت شهادت شهدای اخیر مقاومت لبنان به دبیرکل قهرمان و دیگر فرماندهان و رزمندگان حزب الله؛ ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بلند شهیدان مقاومت، به ویژه شهید سید حسن نصرالله تأکید می‌کند که خون شهید هیثم علی طباطبایی و دیگر شهدای تاریخ ساز و افتخارآفرین مقاومت، سرمایه‌ای راهبردی برای آینده منطقه و امت اسلامی است؛ سرمایه‌ای که دشمن هرگز توان خاموش کردن آن را ندارد و درخشش آن در میدان و سنگر‌های مجاهدین مقاومت، کابوس دهشتناک صهیونیست‌ها را رقم زده است.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، جنایات اسرائیل
