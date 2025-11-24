بر اساس گزارش بلومبرگ، بند مربوط به تخصیص حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی بازسازی اوکراین از طرح نهایی صلح واشنگتن حذف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش بلومبرگ، بند مربوط به دارایی‌های مسدود شده روسیه از طرح آمریکا برای حل مناقشه اوکراین حذف شده است.

بلومبرگ یادآوری کرد که این طرح در نسخه اولیه خود پیش‌بینی کرده بود که ایالات متحده ۵۰ درصد از درآمد‌های این دارایی‌ها را دریافت کند و دارایی‌های استفاده نشده به یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک روسیه و آمریکا منتقل شود.

گفتنی است که دولت آمریکا پیش از این طرحی برای حل مناقشه در اوکراین ارائه کرده بود. روز یکشنبه در ژنو مذاکراتی بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در مورد اصلاح این طرح برگزار شد.

روزنامه فایننشال تایمز نیز گزارش داده که تعداد بند‌های این طرح از ۲۸ ماده به ۱۹ ماده کاهش یافته است.

طرفین آمریکایی و اوکراینی در بیانیه مشترک خود شامگاه یکشنبه پس از پایان بحث‌ها در ژنو، تأکید کردند که این طرح امنیت و حاکمیت اوکراین را تضمین می‌کند.

شایان ذکر است که روسیه قبلاً هشدار داده بود که در صورت تعرض به دارایی‌های حاکمیتی این کشور در خارج، چنین اقدامی دزدی تلقی خواهد شد و مسکو در پاسخ اقدامات متقابلی انجام خواهد داد.

