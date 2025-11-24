وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موسی الکوانی نائب رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی بر اهمیت تقویت روابط همه جانبه مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست چندجانبه دیپلماسی و میانجیگیری و نیز دیدار با همتای عمانی به مسقط رفته است با موسی الکوانی نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی دیدار و گفت وگو کرد.

دو طرف با ابراز خشنودی از روند رو به رشد مناسبات ایران - لیبی بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه تاکید کردند.

سید عباس عراقچی با اشاره به پیوندهای فراوان فیمابین دو کشور و سابقه روابط خوب دو ملت، ابراز امیدواری کرد که با تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی در لیبی، روابط ایران و لیبی در همه حوزه‌ها گسترش یابد.

نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی نیز با قدردانی از مواضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی لیبی، بر عزم رهبری جدید این کشور جهت گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

در این دیدار همچنین دو طرف راجع به وضعیت جهان اسلام به‌ویژه موضوع فلسطین اشغالی و ضرورت همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان کشورهای اسلامی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و مقابله موثر با جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی تبادل نظر کردند.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: ایران ، لیبی ، عراقچی
خبرهای مرتبط
دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با عراقچی
تجارت ایران و افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفت
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد
سپاه: حق مقاومت برای پاسخ کوبنده به صهیونیست‌ها محفوظ است
جزئیات عملیات اطفاء حریق در مناطق کوهستانی و جنگلی الیت
ولایتی تجاوز رژیم صهیونیستی به بیروت را محکوم کرد
تاکید ایران و لیبی بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور
عراقچی به فرانسه سفر می‌کند
تشییع ۳۰۰ شهید گمنام، پیام انسجام مردم را به جهان مخابره کرد
آخرین اخبار
عراقچی به فرانسه سفر می‌کند
تاکید ایران و لیبی بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور
سپاه: حق مقاومت برای پاسخ کوبنده به صهیونیست‌ها محفوظ است
ولایتی تجاوز رژیم صهیونیستی به بیروت را محکوم کرد
مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد
جزئیات عملیات اطفاء حریق در مناطق کوهستانی و جنگلی الیت
تشییع ۳۰۰ شهید گمنام، پیام انسجام مردم را به جهان مخابره کرد
شمخانی: رژیم جعلی صهیونی جز زبان مقاومت نمی‌فهمد
تجلیل از «حماسه فاطمی» مردم بصیر ایران در تشییع شهدای گمنام
تقدیر رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از حضور مردم در تشییع شهدای گمنام
دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با عراقچی
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
بقائی: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی
ایران ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده بزرگ مقاومت توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد
هر آنچه از انتخابات تناسبی شوراها باید بدانید