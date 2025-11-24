وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موسی الکوانی نائب رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی بر اهمیت تقویت روابط همه جانبه مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست چندجانبه دیپلماسی و میانجیگیری و نیز دیدار با همتای عمانی به مسقط رفته است با موسی الکوانی نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی دیدار و گفت وگو کرد.

دو طرف با ابراز خشنودی از روند رو به رشد مناسبات ایران - لیبی بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه تاکید کردند.

سید عباس عراقچی با اشاره به پیوندهای فراوان فیمابین دو کشور و سابقه روابط خوب دو ملت، ابراز امیدواری کرد که با تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی در لیبی، روابط ایران و لیبی در همه حوزه‌ها گسترش یابد.

نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی نیز با قدردانی از مواضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی لیبی، بر عزم رهبری جدید این کشور جهت گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

در این دیدار همچنین دو طرف راجع به وضعیت جهان اسلام به‌ویژه موضوع فلسطین اشغالی و ضرورت همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان کشورهای اسلامی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و مقابله موثر با جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی تبادل نظر کردند.

منبع: وزارت امور خارجه