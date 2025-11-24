اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرانسه در هفته جاری خبر داد.

اسماعیل بقائی با اعلام این خبر گفت: وزیر امور خارجه پس از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.



به گفته بقائی، در این سفر موضوعات دوجانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح و بحث خواهد شد.



وی با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها بر مبنای احترام متقابل و استفاده از هر فرصتی برای بیان صریح مواضع و مطالبات کشورمان از جمله در خصوص جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضوع هسته‌ای و سایر موضوعات مهم بین‌المللی، تصریح کرد که در خلال این سفر و در گفت و گو با طرف‌ فرانسوی، برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی و طرح مطالبات مشروع ملت ایران استفاده خواهد شد.

منبع: وزارت خارجه