اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرانسه در هفته جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرانسه در هفته جاری خبر داد.

 اسماعیل بقائی با اعلام این خبر گفت: وزیر امور خارجه پس از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.

به گفته بقائی، در این سفر موضوعات دوجانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح و بحث خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها بر مبنای احترام متقابل و استفاده از هر فرصتی برای بیان صریح مواضع و مطالبات کشورمان از جمله در خصوص جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضوع هسته‌ای و سایر موضوعات مهم بین‌المللی، تصریح کرد که در خلال این سفر و در گفت و گو با طرف‌ فرانسوی، برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی و طرح مطالبات مشروع ملت ایران استفاده خواهد شد.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: وزیر خارجه ، عباس عراقچی
خبرهای مرتبط
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
کنایه عراقچی به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی؛
رژیم اسرائیل منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه ما است
عراقچی عازم بحرین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد
سپاه: حق مقاومت برای پاسخ کوبنده به صهیونیست‌ها محفوظ است
جزئیات عملیات اطفاء حریق در مناطق کوهستانی و جنگلی الیت
ولایتی تجاوز رژیم صهیونیستی به بیروت را محکوم کرد
تاکید ایران و لیبی بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور
عراقچی به فرانسه سفر می‌کند
تشییع ۳۰۰ شهید گمنام، پیام انسجام مردم را به جهان مخابره کرد
آخرین اخبار
عراقچی به فرانسه سفر می‌کند
تاکید ایران و لیبی بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور
سپاه: حق مقاومت برای پاسخ کوبنده به صهیونیست‌ها محفوظ است
ولایتی تجاوز رژیم صهیونیستی به بیروت را محکوم کرد
مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد
جزئیات عملیات اطفاء حریق در مناطق کوهستانی و جنگلی الیت
تشییع ۳۰۰ شهید گمنام، پیام انسجام مردم را به جهان مخابره کرد
شمخانی: رژیم جعلی صهیونی جز زبان مقاومت نمی‌فهمد
تجلیل از «حماسه فاطمی» مردم بصیر ایران در تشییع شهدای گمنام
تقدیر رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از حضور مردم در تشییع شهدای گمنام
دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با عراقچی
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
بقائی: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی
ایران ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده بزرگ مقاومت توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد
هر آنچه از انتخابات تناسبی شوراها باید بدانید