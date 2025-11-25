باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه‌ الزهرا‌(س)، گروهی متشکل از ۳۰ کوهنورد افغانستانی و ایرانی صعود مشترکی را به قله «دوگوش» در بخش شریف‌آباد شهرستان پاکدشت انجام دادند. این برنامه ورزشی و فرهنگی با شعار «دوستی و برادری ایران و افغانستان» برگزار شد و مورد استقبال ورزشکاران مهاجر و ایرانی قرار گرفت.

قله دوگوش با ارتفاع ۱۵۴۵ متر یکی از ارتفاعات مهم پاکدشت است و مسیر صعود آن حدود ۶ ساعت زمان‌بر است. کوهنوردان شرکت‌کننده با رعایت اصول ایمنی و در قالب چند تیم منظم، مسیر را طی کردند و در ارتفاعات این منطقه لحظاتی از همدلی و همراهی را رقم زدند.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از صعود مشترک را تقویت دوستی میان جوانان دو ملت، گسترش فعالیت‌های ورزشی سالم و ایجاد فضای تعامل و شناخت بیشتر میان کوهنوردان عنوان کردند. همچنین در پایان برنامه، مراسمی کوتاه با قرائت فاتحه و یادبود شهادت حضرت فاطمه‌ الزهرا‌(س) برگزار شد.

این صعود مشترک نشان داد که ورزش، به‌ویژه کوهنوردی، می‌تواند عاملی مهم برای نزدیکی فرهنگی و اجتماعی میان مردم ایران و افغانستان باشد.