صعود ۳۰ کوهنورد افغانستانی و ایرانی به قله دوگوش پاکدشت، صحنه‌ای از همدلی و همراهی دو ملت را در ارتفاعات رقم زد؛ صعودی که به یاد حضرت فاطمه‌ الزهرا‌(س) و با پیام دوستی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه‌ الزهرا‌(س)، گروهی متشکل از ۳۰ کوهنورد افغانستانی و ایرانی صعود مشترکی را به قله «دوگوش» در بخش شریف‌آباد شهرستان پاکدشت انجام دادند. این برنامه ورزشی و فرهنگی با شعار «دوستی و برادری ایران و افغانستان» برگزار شد و مورد استقبال ورزشکاران مهاجر و ایرانی قرار گرفت.

قله دوگوش با ارتفاع ۱۵۴۵ متر یکی از ارتفاعات مهم پاکدشت است و مسیر صعود آن حدود ۶ ساعت زمان‌بر است. کوهنوردان شرکت‌کننده با رعایت اصول ایمنی و در قالب چند تیم منظم، مسیر را طی کردند و در ارتفاعات این منطقه لحظاتی از همدلی و همراهی را رقم زدند.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از صعود مشترک را تقویت دوستی میان جوانان دو ملت، گسترش فعالیت‌های ورزشی سالم و ایجاد فضای تعامل و شناخت بیشتر میان کوهنوردان عنوان کردند. همچنین در پایان برنامه، مراسمی کوتاه با قرائت فاتحه و یادبود شهادت حضرت فاطمه‌ الزهرا‌(س) برگزار شد.

این صعود مشترک نشان داد که ورزش، به‌ویژه کوهنوردی، می‌تواند عاملی مهم برای نزدیکی فرهنگی و اجتماعی میان مردم ایران و افغانستان باشد.

برچسب ها: کوهنوردان ، افغانستانی ، تهران
خبرهای مرتبط
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید
صعود کوهنوردان مهاجران افغانستانی به قله اورجین لواسان
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد