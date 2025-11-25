بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس درباره اتفاقات دوران فوتبالی اش و وضعیتش در پرسپولیس توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیوی بیفوما بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت مصدومیتش اظهار کرد: در بازی دوستانه دچار مصدومیت شدم. ان شاءالله به بازی با شمس‌آذر می‌رسم.

بیفوما درباره اینکه بازیکن باتکنیکی هست و در فوتبال ایران به چشم آمده است، گفت: اول باید خودم از فوتبال لذت ببرم و بعد از آن به تیم کمک کنم. خاستگاه من جایی است که یک محله فقیرنشین بود و این موضوع خیلی تاثیرگذار بوده است.

او درباره اینکه هم تیمی هایش در تیم از او عصبانی می شوند؟ بیان کرد: با وحید هاشمیان مربی قبلی این مشکل را داشتم. بخشی از فوتبال است، اما راستش را اگر بخواهم بگویم از اینکه یک سرمربی این حرف را زد، ناراحت شدم. من بازیکن خودخواهی نیستم و در اختیار تیم هستم، اما دوست دارم از فوتبال لذت ببرم. من هدفم این بود به تیم کمک کنم. جنس بازی من اینطور است که انتظار دارم سرمربی بخواهد ریسک کند.

بازیکن پرسپولیس درباره اینکه تجربه کار کردن با وحید هاشمیان برایت جالب نبود؟ گفت: صادقانه بله. او آدم بدی نبود، اما سرمربی خوبی برای کار کردن با من و اورونوف نبود.

او درباره اینکه ارتباطش با اوسمار چطور است، بیان کرد: یک جلسه خیلی خوب با اوسمار داشتم. او از من پرسید دوست دارم در چه پستی بازی کنم. بازی‌های من را دیده بود و نظرش این بود که می‌توانم زوج خوبی برای اورونوف باشم. او به من آزادی عمل داد و قرار شد با هم بیشتر کار کنیم، چون به قول خودش به ما بیشتر نیاز دارد. در جلسات تمرینی خیلی با هم ارتباط خوبی داریم. ما همکاری می‌کنیم تا به اهداف‌مان برسیم. اگر ۱۰ گل نزنم و ۱۲ پاس گل بدهم حس خوب بسیار زیادی برای من دارد، چون به تیمم کمک کرده‌ام. با این حال مطمئن باشید گل‌ها هم از راه خواهند رسید.

بیفوما درباره اینکه ۴۲ سرمربی در دوران بازیگری‌اش داشته و اذیت نشده است، گفت: این بخشی از فوتبال است. یک‌بار در ترکیه، ۴ بار سرمربی ما تغییر کرد. فصل قبل هم در استقلال خوزستان با ۲ سرمربی کار کردم. دو انسان فوق‌العاده که هر دوی آنها مربیان خوبی بودند. بوژوویچ و امیر خلیفه اصل انسان‌های خوبی بودند که البته خلیفه اصل حالا به مسیر خوبی که شروع کرده، ادامه می‌دهد و خیلی برایش خوشحال هستم.

او درباره اینکه چطور شد به پرسپولیس پیوست، گفت: گزینه اول من کار کردن با یحیی گل‌محمدی بود، چون با مدل بازی من همخوانی داشت. وقتی با پرسپولیس بازی کردیم، کارتال قبل از بازی با من صحبت کرد. او می‌خواست قبل بازی صحبت کند که من گفتم بگذار بعد بازی. ما بازی را با تساوی به پایان رساندیم و، چون می‌دانستم کارتال اگر مساوی بگیرد، خوشحال نیست. ۲ روز بعد از بازی به من زنگ زد و گفت می‌خواهم فصل بعد به من کمک کنی. در ترکیه تجربه خوبی با او داشتم، اما به کارتال گفتم که اولویت اولم یحیی است و در خصوص پرسپولیس صحبت‌های خوبی نشنیده‌ام. او گفت قرار است چند بازیکن از فنرباغچه و فوتبال ترکیه به تیم اضافه شود. این یکی از دلایلی بود که باعث شد من به پرسپولیس بیایم.

بیفوما درباره اینکه درست است کارتال گفته که او بازیکن تنبلی است، گفت: او می‌دانست بازیکن سریعی هستم. هر بازیکنی، ویژگی‌های خودش را دارد. من خوب استارت می‌زنم و دوندگی خوبی دارم. کارتال کسی است که به سخت‌کوشی معتقد است و وقتی توپ را از دست می‌دهی، باید بلافاصله پرس کنی. اگر این کار را نکنی، دیگر در تیم من نیستی. بوژوویچ هم این طور بود. فصل قبل مشکلاتی بود، چون من استارت می‌زدم و بازیکنان استقلال خوزستان من را صدا می‌زدند تا به دفاع برگردم، اما نفس برگشتن نداشتم. این باعث شد به مرور با هم هماهنگ شویم و متوجه شوند واقعا نمی‌توانم آن نفس را بگذارم. من ۱۰ کیلومتر شاید در ۹۰ دقیقه دوندگی داشته باشم. در بازی دوستانه با گل‌گهر، حداکثر سرعت من ۳۷ کیلومتر بود. خیلی وقت این حرکت را نکرده بودم، اما مدل بازی کردن برای اوسمار اینطور است که مدام باید استارت بزنم.

او درباره اینکه تعجب نکرده است که مدیران استقلال خوزستان بعد از ۲ بازی قراردادش را تمدید کردند، گفت: حقیقتا نه. همان اول با رئیس باشگاه صحبت کردم و گفتم می‌خواهم فقط یک سال بمانم. دوست نداشتم زیاد بمانم و قرار بود فقط به تیم کمک کنم که در لیگ بماند. قرار شد قراردادم ۲ ساله باشد، چون گفت بعد از یک سال تو را می‌فروشم تا به درآمد باشگاه کمک کند. در نهایت قرار شد با استقلال خوزستان قرارداد ۲ ساله امضا کنم.

بیفوما درباره اینکه پرسپولیس مگر او را به صورت آزاد جذب نکرده؟ گفت: این به گوش من هم رسیده. اتفاق جالبی نبود. هر دو رئیس باشگاه یک ملاقاتی با هم کردند و با یکدیگر حل کردند. بابادی هم راضی بود، اما انگار هنوز پولی به استقلال خوزستان نرسیده است. این دیگر مشکل من نیست. واقعیت این است که باشگاه استقلال خوزستان هم ۳ ماه از حقوق من را پرداخت نکرده و به فیفا رفتم تا شکایت کنم. قرار شد اگر حقوق نمی‌دهند، مبلغی به من بدهند تا شکایت نکنم. من بعد از آن دیدم خبری از پول نیست و به فیفا رفتم. من به فرانسه رفتم تا کار‌های شکایتم را بکنم که دیدم، چون پولی در کار نیست، قراردادم را فسخ کردم و به عنوان بازیکن آزاد به پرسپولیس آمدم.

او درباره اینکه سرژ اوریه را هم او به ایران آورده است، بیان کرد: در امارات مشغول تمرین بودیم و مدت زمان زیادی است که با او دوست هستم. در تمرین به او گفتم مشکل چیست؟ چرا تیم نداری؟ او در جواب گفت که منتظر پیشنهاد هستم و من گفتم بگذار با باشگاه صحبت کنم، چون می‌دانستم پرسپولیس نیاز به دفاع راست دارد. با توجه به جنگ، با باشگاه صحبت نکردم، اما در اردوی ترکیه با تیم صحبت کردم و او را به باشگاه وصل کردم. من ایجنت نیستم که این کار را کنم، اما باعث آشنایی باشگاه با اوریه شدم. او خیلی خوب می‌رقصد و البته قرار هست خیلی زود گل بزنیم و باهم برقصیم. او خوب شده و از فردا در تمرین هست.

بازیکن پرسپولیس درباره اینکه برای ماندن دورسون تلاش کرده است، گفت: خیلی از این موضوع ناراحت هستم. او فوتبال را می‌فهمد و تجربه بالایی دارد. فوتبال مثل زندگی است. یک روز خوب است و فردایش بد. یک روز ناعدالتی خواهد بود و یک روز همه به حق‌شان می‌رسند. من به دورسون گفتم بمان، چون تو و علیپور قدرت تمام‌کنندگی خوبی دارید. او فکر کرد و گفت با من رفتار خوبی نشده و نمی‌خواهم بمانم. گفتم رفیق سخت نگیر، چون اوضاع تغییر می‌کند. سرمربی او را نمی‌خواست و این خیلی ناراحت‌کننده است. کاش می‌شد بعد از وحید به تیم اضافه می‌شد، اما هر چه باشد برای او خوشحال هستم که در ترکیه تیم دارد.

بیفوما درباره اینکه باکیچ هم همبازی قدیمی اش بوده و در انتقالش نقشی داشته است، گفت: او را خود وحید هاشمیان آورد. در ترکیه که بودیم فقط با هم در خصوص پرسپولیس و ایران صحبت کردیم.

او درباره اینکه زدن ضربات کاشته‌ برای باکیچ است؟ گفت: در یونان این کار را کرده بود و دیده بودم. وقتی وارد یک تیم مثل پرسپولیس می‌شوی، بازیکن جدید باید صبر کند و احترام بگذارد تا در یک فرصت بیاید و کارش را انجام دهد. او کارش را به خوبی انجام داد و دیگر کاشته‌ها برای اوست.

بیفوما درباره اینکه خودش از روی کاشته اولین گلش را در ایران مقابل استقلال زده است، بیان کرد: بله، تجربه فوق‌العاده‌ای بود. بستگی دارد کجای زمین باشد. اگر نزدیک محوطه جریمه باشد، قطعا باید باکیچ بزند. اگر بخواهیم از بالای دیوار رد کنیم، من باید بزنم. این چیزی است که اگر هم‌تیمی‌هایم بشنوند، حتما عصبانی می‌شوند.

او درباره اینکه جمال لوئیس هم با او صحبت کرده بود؟ گفت: جمال با سرژ اوریه صحبت کرده بود و فقط یک جلسه در ترکیه کنارش تمرین کرده بودم.

بیفوما درباره اینکه نزدیک‌ترین دوستش کیست؟ گفت: من رابطه خوبی با همه دارم. سخت است که از یک نفر بخواهم اسم بیاورم.

او درباره اینکه بازی کنار اورونوف چطور بوده است، گفت: اورونوف بازیکن بزرگی است. از بازی کردن کنارش لذت می‌برم. در طول پیش فصل، صحبت زیادی نداشتیم، اما وحید کمک کرد تا با هم صمیمی شویم. امیدوار هستم که زوج خوبی باشیم. این رویای ما هست تا بتوانیم اتفاقات بزرگی را در پرسپولیس رقم بزنیم و با این تیم از فوتبال لذت ببریم. این چیز‌هایی است که برای ما خیلی مهم است. اورونوف مقابل مصر درخشان بود و الان نوبت این است که مسائل ذهنی را حل کنیم. یکی از دلایل مصدومیتش همین است، چون نمی‌داند چرا درباره او بد می‌گویند. او فارسی را متوجه می‌شود و این خیلی رویش تاثیر می‌گذارد.

بیفوما درباره اینکه دربی سرخابی ها نزدیک است و آماده هست، گفت: شخصا لحظه‌شماری می‌کنم. می‌دانم جو فوق‌العاده‌ای دارد. نخستین تجربه من است و خودم را برای این بازی از نظر ذهنی و جسمی آماده خواهم کرد.

او درباره پیش بینی اش از نتیجه بازی دربی گفت: دربی را می بریم. اگر من هم گل اولم را بزنم، استثنایی می شود.

بازیکن پرسپولیس درباره اینکه گفته بود صالح حردانی سخت‌ترین مدافع فوتبال ایران بوده که مقابلش ایستاده است، گفت: بله، خیلی قوی است. زیاد حمله نمی‌کند، اما تمرکزش روی حمله بازیکن حریف هست. شکستش خواهیم داد!

او درباره اینکه شادی گلی هم برای بازی دربی آماده کرده‌ است، گفت: بله. خواهید دید.

بیفوما درباره اینکه ۱۷ تیم عوض کرده و این موضوع سخت نیست، بیان کرد: خیلی سخت بوده. برای من و خانواده‌ام مشکل‌ساز هست. یکی از دلایل من این است که راهنما نداشتم و، چون در خانواده من فوتبالیست وجود نداشته، این اتفاق افتاده. من وقتی بی‌عدالتی می‌بینم، عصبانی می‌شوم، اما باید بهتر رفتار کنم تا از فوتبال که عشق من است لذت ببرم.

او درباره اینکه بهترین دوران فوتبالی اش در کدام تیم بوده؟ گفت: در لاس پالماس که در دسته دو بودیم. از اسپانیول به صورت قرضی رفتم و ۲۰ ساله بودم.

بیفوما درباره اینکه اولین سرمربی اش در فوتبال مائوریتسیو پوچتینو بوده، گفت: خیلی خوب بود. شخصیت خیلی محکمی دارد و یک آرژانتینی اصیل است. پیش‌فصل‌های سختی داشت. من از فرانسه به بارسلون رفتم، چون قرار بود یک تورنمنت برگزار شود. در آن تورنمنت بازی من را دید و پوچتینو سراغ من آمد که با من فرانسوی صحبت کرد. من اسپانیایی بلد نبودم و برایم عجیب بود. گفت تا قرارداد امضا نکنی، نمی‌گذارم بروی. به مادرم زنگ زدم و قرار شد بیشتر صحبت کنیم. به او گفتم که مشکل زبان دارم و از مسائل نژادپرستی می‌ترسم که او گفت فرهنگ اسپانیا متفاوت است و بمان.

بیفوما درباره اینکه وقتی آلمریا بوده به تیم بارسلونا هم گل زده و خیلی هم طرفدار رونالدو هست، گفت: رونالدو بازیکنی است که فوتبال را عوض کرده ، اما مسی همان مسی است! لباس رئال مادرید رونالدو را دارم و او را عاشقانه دوست دارم.

بیفوما درباره اینکه زیدان به او پیشنهاد حضور در رئال مادرید داد؟ گفت: بله، اما زمانی بود که در تیم کاستیا کار می‌کرد. من راهنمایی نداشتم که من را متقاعد کند. مدیر برنامه هم نداشتم. عیبی ندارد. الان پرسپولیس هستم. این که آدم راهنما داشته باشد خیلی مهم است.

او درباره اینکه مقطع کوتاهی هم در وست بروم بازی کرده که اولین بازی اش هم بعد از ۴۰ ثانیه گل زده است، گفت: تجربه خاصی بود. یک سرمربی اسپانیایی به اسم په‌په‌‎مل داشتیم که گفت دوست داری به انگلیس بیایی؟ قرار بود قبل از آن به رئال بتیس بروم، اما چون رفته بود انگلیس و دوست داشتم با او کار کنم. به وست بروم رفتم و با آنلکا همبازی بودم.

بیفوما درباره اینکه در ۳ لیگ معتبر دنیا بازی کرده و کدام لیگ بهتر بود؟ گفت: کیفیت لیگ اسپانیا بهتر بود. فوتبالیست‌های باهوشی هستند و باید با مغز فوتبال بازی کرد.

او درباره اینکه در رده‌های پایه فرانسه هم بازی کرده است، گفت: لوکاس دینیه، آیمریک لاپورت و آلفونسو آرئولا را یادم هست. مارسیال و تاووین هم هست. کندوگبیا را هم فکر کنم بود.

بیفوما درباره اینکه با کدامیک از بازیکنان فرانسه هنوز ارتباط دارد، گفت: لاپورت. من در فوتبال، دوستان زیادی ندارم. با لاپورت پیام‌های زیادی می‌دهیم.

او درباره اینکه در جام جهانی طرفدار کدام تیم هست، گفت: پرتغال. چون آخرین جام جهانی رونالدو هست ، اما فرانسه را هم دوست دارم. اگر پرتغال و فرانسه مقابل هم قرار بگیرند، دوست دارم پرتغال برنده شود. من طرفدار ایران هم هستم، اما واقعیت چیز دیگری است.

بیفوما درباره اینکه بهترین همبازی اش کیست؟ گفت: مدافع وسطی بود که با او در اسپانیول هم‌تیمی بودیم و مراکشی بود. در پرتغال هم بازی کرد.

او درباره بهترین بازیکنی که مقابلش بازی کرده است، بیان کرد: نیمار.

بیفوما درباره اینکه بهترین بازیکن لیگ غیر از پرسپولیسی‌ها کیست؟خیلی زیاد هستند. از حسین‌زاده خوشم می‌آید، چون باهوش است و مثل اسپانیایی‌ها بازی می کند. بازیکن چپ پای استقلال را دوست دارم، اما اسمش را الان یادم نمی‌آید.

او در پایان گفت: امیدوارم دفعه بعد با جام قهرمانی به اینجا بیایم.