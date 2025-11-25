سرمربی تیم ملی فوتبال می‌گوید که ما در جام جهانی ۴ امتیاز می‌گیریم و کاری می‌کنیم ایران یک هفته تعطیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال درباره  عملکرد تیم ملی  ایران در تورنمنت العین امارات اظهار کرد: گفت: درباره بازی‌های دوستانه باید بگویم که دیدار با روسیه و سپس همین بازی با کیپ ورد و ازبکستان خیلی  به ما کمک کرد و دستاورد‌های خوبی برای ما داشت. با وجود اینکه شاید نتیجه هم نگیریم، خیلی راضی هستم.

سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران  با اشاره به شیوه نمایش تیمش در همین دیدار‌های تدارکاتی گفت: من با این بازی‌ها خیلی امیدوار شدم. بعد از جام ملت‌ها اتفاقاً خیلی بیشتر ضعیف شدیم.

در جام جهانی کاری می کنیم ایران یک هفته تعطیل شود

او ادامه داد: من با این شرایط و جلوی همین دوربین تلویزیونی که سند محسوب می‌شود می‌گویم حداقل ۴ امتیاز و حتی امتیاز بیشتر در جام جهانی  می‌گیریم. این بازی‌ها اتفاقاً من را خیلی امیدوار کرد.  ما در جام جهانی کاری می‌کنیم تا کشور یک هفته برای جشن گرفتن تعطیل شود.  

قلعه نویی درباره  اینکه آیا برنامه بازی‌ها طوری بود که خودمان نخواهیم با مصر بازی کنیم، گفت: اصلاً! اتفاقاً می‌خواستیم با مصر بازی کنیم، اما خراطی در جلسه هماهنگی تورنمنت العین بود که قرار شد با کیپ ورد بازی کنیم که خیلی خوب بود.

بازیکن محوری بد است؛ طارمی عذر خواهی کرد

او بیان کرد: من همان قلعه نویی سابق هستم. اتفاقاً در داخل زمین با طارمی برخورد کردم. اشتباه این بازیکن بود که پنالتی زن تیم را عوض  کرد. بزرگان تیم خیلی کمک کردند به جز همین بازی با ازبکستان  که مهدی طارمی اشتباه کرد . او همان شب با اینکه حالم خوب نبود به اتاقم آمد و عذرخواهی کرد. من همان موقع در رختکن با او برخورد کردم. از میلاد محمدی  سه بار پرسیدم پنالتی می‌زنی که گفت نمی‌زنم. بازیکن محوری بد است.  

فقط 2 گروه حق دارند؛ مردم و شهدا

قلعه‌نویی تصریح کرد: دو گروه حق دارند: مردم و شهدا. همیشه هم گفته‌ام. من عاشق اهل بیت هستم و ایرانم را دوست دارم. به بازیکنان گفته‌ام با مردم زندگی کنند، اما برای مردم زندگی نکنند! ما پیغام می‌دهیم و تذکر می‌دهیم. در رابطه با شجاع خلیل زاده به یکی از مسئولان تیمش زنگ زدم و گفتم چرا صحبت کردی و نباید صحبت می‌کرد. دیگر دلالی، جادوگری و سفارش بازیکن در تیم ملی فوتبال نیست و هر کسی شایسته باشد به تیم ملی راه می‌یابد. هر کسی در زمان جام جهانی بهترین باشد برای این مسابقات دعوتش می‌کنم. مثلا همه فکر می‌کردند من با دانیال اسماعیلی فر زاویه دارم و وقتی دیدم که می‌تواند به تیم ملی فوتبال کمک کند دعوتش کردم. تیم ملی که این همه فشار بر رویش است، ۲۳ امتیاز گرفته  و ۹۳ گل زده است و این‌ها همین طور به دست نیامده است و کاری پشتش هست. کادر فنی ما حداقل ۲۰۰ روز دارند زحمت می‌کشند. همکاران من باصداقت و فنی هستند. مثلا می‌آیند از سعید الهویی ایراد می‌گیرند. ۴، ۵ مربی کجا مربی برتر دنیا بودند.   

ما تیمی هستیم که سریعتترین صعود را داشته ایم

سرمربی تیم ملی ایران گفت: اینفانتینو را که قبول دارید، او برای اولین بار در رختکن تیم  ملی فوتبال آمد و گفت خانواده‌های شما و مردم باید به شما افتخار کنند.  من خیلی خوب می‌دانم برخی رفتار‌ها دلیلش چیست. تیمی که سریع‌ترین صعود را داشته است و همین الان در رده بیستم فیفا هستیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت:  پس از جام ملت‌ها، تیم ملی به دلیل غیبت همزمان بازیکنان کلیدی خط حمله، با کاهشی محسوس در توان خود رو‌به‌رو بوده و عملاً تنها با حدود چهل درصد از قدرت واقعی‌اش به میدان رفته است.

قلعه‌نویی با اشاره به وضعیت دشوار تیم  ملی فوتبال در ماه‌های اخیر گفت: ما بعد از جام ملت‌ها تقریبا هشتاد درصد موجودی جلوی‌مان که می‌شود حدود چهل درصد قدرت تیمی را نداشتیم. این کاهش توان به دلیل غیبت همزمان مهره‌های تأثیرگذار خط حمله نظیر علی قلی‌زاده، مهدی قایدی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و محمد محبی بوده است. به هر حال تیم ملی فوتبال خیلی ایراد دارد و پس از جام ملت‌های آسیا ایراد‌های ما بیشتر شده است. برخی از این ایراد‌ها به دلیل تغییر نسل و جوانگرایی است. برخی مشکلات ما در یک ماه پیش از جام جهانی که وقت برای تمرین تاکتیکی داریم حل می‌شود. نمی‌دانم شجاع خلیل زاده چطور از سه قدمی دروازه کیپ ورد گل نزد. ایراد‌های ما با تمرینات تاکتیکی بیشتر برطرف می‌شود.  

با حضور حسینی دفاع ابهت خاصی دارد

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: شما ببینید یک مجید حسینی به تیم اضافه شد چقدر شکل تیمی ما عوض شد. خط دفاعی تیم ملی با حضور مجید حسینی ابهت خاصی گرفت. با این حال، حسینی به دلیل دوری طولانی‌مدت از تیم ملی و مصدومیت‌های قبلی، در  ۲ صحنه دچار اشتباه شد.
قلعه نویی بیان کرد: لیگ امارات به تیم ملی ما کمک نمی‌کند، سامان قدوس و عزت اللهی در لیگ امارات افت کردند.  

در مورد نوراللهی  و ترابی بازنگری می کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره  اینکه  احمد نوراللهی شانس حضور در تیم ملی فوتبال را دارد، گفت:  نوراللهی بازیکن باکیفیتی است، اگر یک ساعت پیش از بازی با ازبکستان که منجر به صعود ما به جام جهانی شد، از مردم معذرت خواهی می‌کرد حتما او را دعوت می‌کردم، اما یک سری بازیکنان سرما و گرمای مسابقات را رفتند و زحمت کشیدند، باز هم اگر مردم بخواهند در مورد نوراللهی بازنگری می‌کنیم.  

او بیان کرد: مهدی ترابی یک سری مصاحبه انجام داد، البته روز گذشته  بازی خوبی انجام داد، باز هم اگر ببینیم خوب باشند و نظر مردم باشد آنها را دعوت می‌کنیم، هیچکس برای حضور در تیم ملی خیالش راحت نیست، ما هر لیستی از بازیکنان برای جام جهانی انتخاب کنیم نقد خواهد شد.  

دیدید رونالدو چه گلی زد؟ چرا به شجاع خلیل زاده گیر می دهید؟

قلعه نویی گفت: ما در نتیجه گیری عالی کار کرده‌ایم. ما برابر  ازبکستان ۱۰ نفره شکست خوردیم، اما برزیل هم به بولیوی باخت و این خاصیت فوتبال است. ببینید رونالدو در ۴۰ سالگی چه گلی زد؟ برای چی این قدر به شجاع خلیل زاده فشار وارد می‌کنید و این بی انصافی است. خلیل زاده با این شرایط سنی یکی از بهترین بازیکنان ما است. نباید به همین راحتی این بازیکن را از دست بدهیم. باجو و میشل پلاتینی هم پنالتی از دست داده‌اند.  

رفتن به جام جهانی آسان نبود

قلعه نویی درباره بازی  تیم ملی فوتبال ایران با ازبکستان گفت: صددرصد بازی با ازبکستان برای ما سخت شده است. به هر حال ازبک‌ها به خصوص تیم‌های پایه شان دارند کار می‌کنند. ۲ عامل باعث پیشرفت فوتبال یک کشور می‌شود یکی زیر ساخت‌ها و دیگری توجه به تیم‌های پایه است. تیم‌های نوجوانان و جوانان ازبکستان در ۵ سال گذشته حرف اول را زده‌اند. در تورنمنت گذشته بازی ما در ورزشگاه المپیک بود و ازبک‌ها یک شهر المپیکی درست کردند. لژیونر‌هایی که ازبک‌ها دارند چقدر در تیم‌های لیگ ما تاثیرگذار هستند. آنها از لحاظ ارزش بازیکنان از ما بالا زدند. البته ما با همه اینها آمدیم تغییر نسل و جوانگرایی کردیم. عربستان که لیگ بزرگی را دارد و این همه هزینه برای میزبانی کرد در پلی آف با سختی و تفاضل گل به جام جهانی صعود کرده است. حتی اگر آن ضربه کاشته دقیقه ۹۳ بازی را نگرفته بود الان عراق به جام جهانی رفته بود. من شنیدم برخی از دوستان گفتند که رفتن به جام جهانی آسان است. این همه کشور‌هایی که سرمایه گذاری کردند در مرحله پلی آف توانستند به جام جهانی بروند.  

ما در انتخابی جام جهانی به اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم

او درباره اینکه صعود به جام جهانی  با حضور ۴۸ تیم راحت‌تر شده است، گفت: بله، ۴۸ تیمی کردن جام جهانی خوب است. اما ما به مرحله پلی آف نرفتیم و به اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم و دغدغه‌هایی که ژاپن داشت، ما نداشتیم و این تیم  لژیونر‌های زیادی دارد. ما در فیفا دی‌ها دچار دردسر می‌شویم، چون بازیکن ما بخواهد از لیگ روسیه به اینجا بیاید ۳۰ ساعت در راه هست. به نظرم ما در بعد نتیجه عالی کار کردیم. به هر حال روند بازی هست که به شما می‌گوید که چه ایرادی دارید.  

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۲
مهران
۱۵:۵۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
راست میگه زود حذف میشن. برمی‌گردن میان ???
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تو که مجسمه ات رو باید بعنوان نماد دلالی و مافیا تو فودبال رو سردر فدراسیون نصب کنن .
ناشناس
۰۹:۴۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مــــردک! ما نیازی به تعطیلی و جشن گرفتن نداریم اون هم بخاطر یک مشت مفتخور میلیاردی بگیر بی خاصیت. تعطیلی به اندازه کافی توی این کشور هست تو دیگه نمیخواد قوز بالای قوز بشی ضمناً تو چکاره ای که چنین ادعای سخیفی میکنی؟ بهتره آنچه که وظیفه ات رو درست انجام بدی
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تو غلط میکنی چنین کاری بکنی چیکاره ای
ناشناس
۰۸:۲۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
انشالله این چنین باشه ،ولی از بازی وحاشیه سازی بازیکنان کار سختی در پیش است ،به صعود از مرحله گروهی فکر نکن به بالا تر از اینها فکر وتلاش کن
ناشناس
۰۷:۵۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
قلعه نوعی هم برای اینکه به عنوان سرمربی بره جام جهانی، قول قهرمانی هم میده... شما چرا باور میکنید... اگز نتیجه هم نگیره اخرش با بهانه و یه عذرخواهی تموم میشه میره پی کارش
ناشناس
۰۷:۱۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تو و بازیکنانت همگیتون پول پرستین و حتی خانوادتونم براتون مهم نیست.....

شماها واسه پول همه کاری میکنین. خصوصا خودت که با ریا و کلمات مذهبی همه رو فریب میدی اما ملت تورو خوب میشناسن. هرجا میرفتی چند بازیکن رو با خودت میبردی بخاطر زد و بندهای قراردادی. اینو دیگه همه میدونن.
ناشناس
۰۶:۵۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
هیچ غلطی نتوانید کرد!
ناشناس
۰۶:۵۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
هیچ غلطی نمی توانید بکنید!
ناشناس
۰۵:۵۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
تاج با پرونده ویلموتس برکنار کنید تا یک مدیر درجه یک جاش بیاد تا اونم یک مربی در کلاس جهانی برای ایران بیاره قلعه نویی دیگه پیر شده و افکارشم قدیمی
طاهرعبداللهی نژاد
۰۴:۱۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
همین امروز ازاسکوچیچ معذرت خواهی کنید ودعوتش کنید خیلی هنوز دیرنشده
محسن
۱۹:۳۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
امکان ندارد این تیم پیروبدرد نخور نتیجه بگیره ....بازیکن مثل شجاع خلیل زاده و امثال شجاع چه هنری دارن که دعوت میشن نمی‌دونم.فقط اینو میدونستم این تیم هیچ تاکتیکی نداره....دو بازی قبل بدون گل زده ?
طرقی
۱۹:۲۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فقط ژنرال ها میفهمند نه سربازان صفر!؟شیر مادر نان پدر
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تنها وقتی خوشحال میشیم تاج با پرونده ویلموتس برکنار بشه و قلعه نویی هم بخاطر باند رای دادن به تاج الان سرمربی شده برکنار بشه
بده بستون پشت پرده
بده بستون پشت پرده
مجتبی
۱۹:۰۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اره کاری میکنه تا یک هفته ملت نتونند بیان بیرون از بس خجالت زده میشند از تبم ملی تو جام جهانی
