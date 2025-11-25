باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب (سه شنبه) ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان از تیم الحسین اردن پذیرایی می‌کند.

با حذف موهون باگان هند از جدول گروه C به دلیل تمرد از دستور AFC و عدم برگزاری بازی در اصفهان، سه تیم در این گروه باقی ماندند. براین اساس تیم های سپاهان و الحسین اردن برای صدرنشینی در این گروه با یکدیگر رقابت می کنند.

سپاهانی‌ها هفته گذشته در دقایق پایانی بازی توانستند شکست را با تساوی برابر تیم آخال ترکمنستان عوض کنند و با ۴ امتیاز در رتبه دوم گروه C لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار گرفتند.

شاگردان محرم نویدکیا با تساوی دیرهنگام برابر آخال ترکمنستان شانس کمی برای صدرنشینی در گروه خود را دارند چرا که تیم الحسین یک بازی خانگی نیز مقابل آخال خواهد داشت. به هر حال آنها باید ۳ امتیاز بازی خانگی برابر الحسین را کسب کنند و امیدوار بمانند که تیم آخال بتواند تیم الحسین را شکست بدهد تا شانس صدرنشینی شان حفظ شود. البته اگر سپاهانی‌ها در بازی امروز با اختلاف ۲ گل برنده شوند، در آن صورت تساوی الحسین مقابل آخال هم زمینه‌ساز صدرنشینی طلایی پوشان ایران خواهد شد. همچنین در صورتی که سپاهانی‌ها در گروه خود دوم شوند، احتمال تقابلشان با تیم النصر عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا وجود دارد.

البته سپاهانی‌ها با لشگری از مصدومان مواجه هستند و همین موضوع دست نویدکیا را خالی گذاشته است.علاوه بر کاوه رضایی، مهدی لیموچی، ریکاردو آلوز، سیدمحمد کریمی و میلاد زکی‌پور که از قبل مصدوم بودند، آریا شفیع‌دوست و محمدامین حزباوی هم در اردو‌های ملی دچار آسیب‌دیدگی شدند و قادر به همراهی سپاهان در بازی امروز نخواهند بود.

در آن طرف، تیم فوتبال الحسین اردن با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه C لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار دارد. همچنین این تیم در فصل جاری لیگ اردن از ۱۰ بازی ۲۱ امتیاز کسب کرده است و پایین‌تر از الفیصلی (با ۲۵ امتیاز) و الرمثا (با ۲۴ امتیاز)، رتبه سوم جدول را در اختیار دارد. در ترکیب این تیم بازیکنان خارجی، چون پدرو هنریکه و ایتالو داسیلوا از برزیل، لوئیس کاچوری از آلبانی، لاتیر فال از سنگال و آندری بانی رومانیایی الاصل که ملیت اردن را پذیرفته است، بازی می‌کنند.

تیم الحسین با یک تساوی برابر سپاهان صعودش را به عنوان صدرنشین گروه C به مرحله بعدی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قطعی می‌کند و شاید این تیم بازی تدافعی در دستور کار خود قرار بدهد تا با دست پر به اردن برگردد.

یزید ابولیلی، احسان حداد، لوئیز کاکوری و وسیم الریالت غایبان تیم الحسین اردن در بازی امروز هستند و نمی‌توانند تیم خود را برابر تیم سپاهان همراهی کنند.

سپاهان در تاریخ خود در رقابت‌های آسیایی ۳ بار با تیم‌های اردنی مواجه شده که حاصل آن ۲ باخت و یک تساوی بوده است؛ از جمله شکست یک بر صفر مقابل الحسین در بازی رفت این فصل لیگ سطح دوم آسیا. سال گذشته هم سپاهان مقابل الوحدات به مشکل خورد و نتوانست از گروهش صعود کند.

تیم الحسین اردن در بازی رفت با تک گل محمود زیب توانست تیم سپاهان را شکست بدهد و باید دید شاگردان محرم نویدکیا می‌توانند انتقام باخت بازی رفت را از حریف اردنی خود بگیرند یا نه!