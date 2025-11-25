خواندن وصیت نامه مرد جوان در حضور والدینش باعث شد آنها عروس‌شان را که در یک قدمی چوبه دار بود ببخشند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اردیبهشت سال ۱۴۰۰ زن جوانی با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس گرفت و گفت: «من ناخواسته شوهرم را کشتم.»

وقتی تیم جنایی به خانه مورد نظر در طبقه بیستم یک برج رفتند زن جوان در حالی که گریه می‌کرد گفت: «شوهرم می‌خواست مرا خفه کند برای نجات خودم ناخودآگاه مجسمه برنزی که کنار دستم بود را برداشتم و به سرش کوبیدم ولی قصدم فقط نجات خودم بود.»

وی درباره اختلافش با مقتول گفت: «من و شوهرم زندگی خوب و عاشقانه‌ای داشتیم، اما این اواخر شریک شوهرم سر او کلاه گذاشت و با چک‌های همسرم کلی اجناس خریده بود. وقتی چک‌های همسرم برگشت خورد گرفتاری ما هم شروع شد.»

او ادامه داد: «روز حادثه یکی دیگر از چک‌های همسرم برگشت خورد و زمانی که داشت شکایت می‌کرد به او گفتم من که قبلاً به تو هشدار داده بودم که شریکت آدم قابل اعتمادی نیست، اما تو به حرف‌هایم توجهی نکردی. شوهرم از شنیدن حرف‌های من عصبانی‌تر شد و باهم دعوا کردیم. از اینکه او به توصیه‌هایم عمل نکرده و خودش را در چنین مخمصه‌ای گرفتار کرده بود عصبانی بودم و شروع به داد و فریاد کردم. ناگهان شوهرم دستش را روی دهانم گذاشت که صدایم را همسایه‌ها نشنوند. بعد هم گلویم را فشار داد احساس خفگی به من دست داده بود و هر چه تقلا می‌کردم نمی‌توانستم خودم را نجات دهم. ناخودآگاه دستم به مجسمه برنزی که روی میز بود خورد. آن را برداشتم و به سر همسرم ضربه زدم.»

وصیت‌نامه نجاتبخش

 با تکمیل تحقیقات در پرونده، زن جوان در دادگاه کیفری محاکمه شد و گفت: «من ناخواسته دست به قتل زدم خیلی پشیمانم و حالا از پدر و مادر شوهرم می‌خواهم که مرا ببخشند.»

در ادامه با توجه به درخواست اولیای دم، قضات دادگاه کیفری رأی بر قصاص زن جوان صادر کردند.

با تأیید حکم در دیوانعالی کشور، پرونده برای اجرا به دادسرا ارجاع و جلسات صلح و سازش تشکیل شد تا از اولیای دم رضایت بگیرند، اما آنها حاضر به گذشت نبودند تا اینکه در آخرین جلسه‌ای که برگزار شد، زن جوان گفت: «از قضات می‌خواهم که آخرین خواسته مرا اجابت کنند تقاضا دارم وصیت نامه شوهرم را برایم بخوانید.»

وی ادامه داد: «در زمان اپیدمی کرونا، شوهرم به این بیماری مبتلا شد و حالش وخیم بود. او که تصور می‌کرد از این بیماری جان سالم به در نمی‌برد وصیت‌نامه‌ای نوشت، اما از من خواست بعد از مرگش آن را باز کنم. اما چون مرگ او به دست من رقم خورد و خودم هم دستگیر شدم نتوانستم وصیت‌نامه‌اش را بخوانم و به آن عمل کنم.»

به دنبال صحبت‌های زن جوان، به دستور قاضی اجرای احکام، وصیت‌نامه مقتول در حضور خانواده و همسرش باز و خوانده شد. مرد جوان خواسته بود که هزینه خرج و مخارج مراسم سوگواری او و یک سوم از اموالش صرف امور خیریه شود. همچنین در وصیت‌نامه‌اش از همسرش به خاطر مراقبت‌های ویژه‌ای که در دوران کرونا از او کرده در حالی که احتمال داشت خودش هم مبتلا شود قدردانی و یک سوم اموالش را به صورت قانونی به نام همسرش کرده بود. پس از خواندن وصیت‌نامه، پدر و مادر مقتول که متوجه رضایت و قدردانی پسرشان از همسرش شده بودند به یک شرط زن جوان را بخشیدند. آنها اعلام کردند عروسشان را به حرمت حضرت فاطمه (س) می‌بخشند، اما زن جوان باید به نیت پنج تن آل عبا، برای ۵ عروس نیازمند جهیزیه تهیه کند.

با قبول این شرط از سوی عروس زندانی وی بزودی آزاد خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بازم یه خبر جنایی دیگه و حضور ملت همیشه در صحنه در قسمت نظرات...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرهنگ
۱۵:۳۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کلید اسرار قسمت 153 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ممکنه وصیت نامه رو خود زن نوشته باشه و برنامه ریزی شده باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این نتیجه بلندپروازی و زیاده طلبیه که یه عده تو هچل میافتند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
شاید زن تقلا نمی کرده مرد ولش می‌کرده
جیغ زنها واقعا دیوانه کننده هست مرده جوان خواسته ابرویش نرود باید یاد بگیریم درموقع داشتن ناراحتی انتقاد وسرزنش نکنیم اینکار بنزین ریختن تو آتش هست کاملا این سرزنش را همیشه کرده بود
۷
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اگر قدرت توانائی اینکار را داشته باشد خوب است
نه اینکه کل دارئیش خرج بکند خودش محتاج باشد
خدا جوانان را ببخشد
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
قتل در همه مورد هست قتل ناخواسته قتل عمد ناخواسته مثل تصادفی هست ولی قتل عمد نقشه کشی هست
به خدا قتل بخشنده خود قتل دیوانه میشی آنقدر فکر عذاب وجدان میا
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۳:۱۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این خانم جوان هم موجب عصبانیت شوهر شده

وقتی شوهرش اشتباهی کرده

دیگه چرا همش سرکوفت میزنه؟؟
چرا گذشته شو میاره جلو چشم شوهرش؟؟

حالا نتیجه سرکوفت شوهرش و دید ! فوران خشم شوهر ! و قتل شوهر بدست خودش !
این همیشه تو ذهنش باقی خواهد موند میتونه خودشو ببخشه
هرچند والدین شوهرش اورا بخشیدن


اگه خودت مرتکب اشتباهی میشدی خوشت می اومد شوهرت همش سرکوفت میزد بهت؟!!


واقعا جوانان امروزی چرا اینطورند؟؟

لطفا مطالعه کتاب نیروی حال را مطالعه کنین

حالا ما هم بیاییم به تو سرکوفت بزنیم ک چرا موجب خشم و قتل شوهرت شدی؟؟

خوشت میاد؟

خودت حالا بدتر از شوهرت مرتکب بدترین اشتباه زندگی ت شدی!

اون مال از دست داد
تو جان اونو از دست دادی

مال برگشتنی هس؟
یا جان؟
کدوم عزیرتره؟
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بهترین ثواب رو اولیای دم بردن آفرین و مرحبا
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
قصاص حق است بخشد شیرین هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
نه اصلا صوابی نکردند اگه بخشش بدون شرط بود صواب بود نه با شرط
Iran (Islamic Republic of)
Ali arnold
۰۹:۲۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
طرف داشته خفه میشده از خودش دفاع کرده،بعد حکم قصاص دادن که چرا از خودت دفاع کردی؟چه مملکت باحالیه?
۹
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
reza
۱۰:۳۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مغز نداری راحتی.تو بیا منو خفه کن منم بزنم بکشمت.اولا هیچوقت نمیکشتش دوما نیاز نبود با مجسمه بزنه مشتم میزد میفهمید.سوما اون زنه مشکل داشت حتما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خب
تقصیر نداشته خانم؟؟
ب شوهر سرکوفت زده
و گذشته ی و مالی ک از دست رفته همش جلو چشمش اورده

و موجب فوران خشم شوهرشده

یعنی جیغ زدن زن ب همسری ک خودش مال از دست داده و ب حمایت زنش نیاز داره ، خوب هس؟؟

واقعا انسان باشید

حالا روح شوهرش قیمت مساوی مالی هس ک ازدست داده

قیمت جان انسان چقدره؟؟

شاید شوهر قصدش ساکت کردن صدا زن بوده
دستش رو دهانش بوده

دروغ میگه دستش رو گلوش بوده

چطور ممکنه زن درحال خفگی اونقدر نیرو داشته باشه ک مجسمه برداره راحت بکوبه رو سر مرد؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
در اشتباهی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کاربر۱۰:۳۷توحرف حق میزنی. اونایی که این کاربرالایک کردن عقل درستی ندارن همین طوری نظرمیدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خدا را شکر جانی دیگر گرفته نشد
و زندگی بخش شدند
۵
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
میذاشت خودشو خفه میکرد مرده؟؟
چرا قصاص دادن
هیشکی از خوذش دفاع نکنه بزنن بکشنش
۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زن مام هزار دفعه رو ما چاقو کشید و میخواست شیکم ما رو پاره کنه که با هزار زبون بازی و سیاست چاقو رو از دستش میگرفتیم زنا واقعا کم ظرفیتن و تا به مشکلات زندگی میخورن میخوان یا خودشون رو میکشن یا شوهرشون رو
۱۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
reza
۱۰:۳۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کاملا حق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فکر می کنم قاضی اصلا توجهی به اینکه شوهر قصد خفه کردن زن را داشته نکرده. اگر بررسی تخصصی انجام می شد و ثابت می گردید که شوهر قصد خفه کردن زن را داشته و زن از خودش دفاع کرده حکم قصاص نداشت. هر کسی ملزم است از جان خودش محافظت کند . ولی خداوند خودش راهی برای رسیدن حق به حق دار نشان خواهد داد. و اینجا هم خداوند از چند سال قبل کلید حل این مشکل را در نوشتن یک وصیت نامه قرار داد.
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چونکه تو کشور ما جان زنان ارزشی ندارد و قاضی اصلا فکر نکرده خب زن بیچاره داشته خفه می‌شده از جان خودش محافظت کرده فقط قاضی گفته نبایس شوهرت را میکشتی خب اگر این کار نکرده بود زن خفه شده بود بعد که مرد را حکم قصاص برایش صادر میشد اون وقت خانواده دختر میبایس نصف دیه داماد شون را میدادن تو کشور ما قانون کشور ما جان زن ارزش ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حتما بررسی کرده

ک شوهر قصد خفه کردن زنش و نداشت

اخه چطور ممکنه زنی در حال خفگی اونقدر نیرو داشته باشه
مجسمه و برداره دقیقا بکوبه سر شوهرش؟؟؟

احتمالا شوهرش فقط دستاش ب قصد ساکت کردن صدای فریاد روی دهان زن بوده نه رو گلو
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۸:۱۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بزار آزاد بشه مهریشم میگیره
۱۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تو چرا میسوزی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خب بگیره چه اشکال داره ؟ مهریه حقش هست
اتفاقا باید مهریه اش را بگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
قضات روانی
۱۲
۱۱
پاسخ دادن
