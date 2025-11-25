شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت بی بی دوعالم حضرت صدیقه زهرا (س) مراسم عزاداری و سوگواری با حضور مردم شهید پرور شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد. در این مراسم فرماندهان انتظامی، نظامی، راهور ونمایندگان مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، آتش نشانی، هلال احمر، بسیج، ودیگر ارگان‌ها و مسئولان شهرستان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند. قابل ذکر است این مراسم از مسیر میدان امام رحمت الله تا مسجد جامع این شهرستان ادامه داشت و در طول مسیر موکب‌هایی برپا بود که از سوگواران فاطمی پذیرایی به عمل آمد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

راه اندازی دسته عزاداری

راه اندازی دسته عزاداری

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

ماموران انتظامی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

مراسم دسته روی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

مراسم سوگواری

مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

نیشابور در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)

مراسم سوگواری

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، شهادت حضرت فاطمه (س)
