باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس، منچستریونایتد، مقابل اورتونی که حدود ۸۰ دقیقه ۱۰ نفره بود، با یک گل شکست خورد تا پس از ۵ بازی دوباره باخت را تجربه کند.

۱۳ دقیقه از بازی گذشته بود که ناگهان اتفاقی افتاد که حتی سکو‌های اولدترافورد که با خاطر ریتم آرام بازی، خیلی آرام و ساکت بود، به هیاهو وا داشت. جایی که پاس اشتباه ادریسا گای به مایکل کین، موقعیت را به برونو فرناندز تقدیم کرد، ستاره منچستریونایتد بلافاصله یک ضربه محکم و زیبا زد، اما توپ با فاصله‌ای اندک از کنار تیر رد شد. بعد از این صحنه، مایکل کین با عصبانیت از ادریسا گیه هافبک ۳۶ ساله و سنگالی تیمش به دلیل پاس اشتباه انتقاد کرد. سپس دو بازیکن مقابل هم ایستادند و گیه با یک سیلی ناگهانی هم‌تیمی‌اش را زد و داور بدون حتی یک ثانیه تردید کارت قرمز را بالا برد و گیه را اخراج کرد. صحنه‌ای که ایرانی‌ها را یاد درگیری رحمان رضایی و علی بداوری در تیم ملی سال ۲۰۰۴ انداخت.

حتی ۱۰ نفره شدن اورتون با این شون خوددرگیری هم نتوانست منچستریونایتد را به بازی مسلط کند و در دقیقه ۲۹ دوزبری‌هال پس از عبور از مدافعان یونایتد در موقعیت شوت‌زنی قرار گرفت و از فاصله بیست‌متری توپ را درون دروازه منچستر قرار داد تا اولدترافورد دوباره ساکت شود.

در ادامه تلاش شاگردان آموریم با درخشش جردن پیکفورد ناکام ماند تا چهارمین شکست فصل شیاطین سرخ رقم بخورد و اورتون هم مانند منچستریونایتد در جدول ۱۸ امتیازی شود و پشت سر این تیم در رتبه یازدهم قرار بگیرد.