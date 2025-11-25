رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حدود ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی و حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران طی ۸ ماه گذشته اعمال قانون شدند.

سردار موسوی‌پور با اشاره به اهمیت معاینه فنی خودرو‌ها گفت: «گواهی معتبر معاینه فنی نشان‌دهنده سلامت فنی وسیله نقلیه است و تضمین می‌کند که خودرو از نظر ایمنی، آلایندگی و مصرف سوخت در شرایط استاندارد قرار دارد. خودرو‌هایی که فاقد این گواهی باشند، نه تنها امنیت راننده و سرنشینان را تهدید می‌کنند بلکه سهم قابل توجهی در آلودگی هوای تهران دارند.»

گواهی معاینه فنی از دو طریق مکانیزه توسط دوربین‌های سطح شهر و فیزیکی توسط پلیس کنترل می‌شود و خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزانه تنها به واسطه نداشتن گواهی معاینه فنی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند؛ و چنانچه خودرویی دارای معاینه فنی باشد ولی در بازدید میدانی توسط پلیس راهور نقص فنی در آن وسیله نقلیه مشاهده گردد، معاینه فنی به‌صورت برخط و آنی ابطال می‌شود و مالک ملزم به رفع نقص در بازه زمانی مشخص و دریافت معاینه فنی جدید و معتبر می‌گردد.

وی افزود: «در هشت ماه گذشته پلیس راهور تهران بزرگ با ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی معتبر و همچنین حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه دودزا برخورد قانونی داشته است. این آمار نشان می‌دهد که همچنان بخشی از رانندگان نسبت به ضرورت معاینه فنی بی‌توجه هستند.»

سردار موسوی پور در ادامه گفت: برای گرفتن گواهی معتبر معاینه فنی خودرو بررسی سیستم ترمز، فرمان و چراغ‌ها کنترل آلایندگی و میزان دود خروجی. بررسی ایمنی لاستیک‌ها و بدنه. تست مصرف سوخت و عملکرد موتور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خودرو‌هایی که در این آزمون‌ها مردود شوند، موظف‌اند نسبت به رفع نقص اقدام کرده و مجدداً برای دریافت گواهی معتبر مراجعه کنند.

سردار موسوی پور همچنین در خصوص خودرو‌های دودزا افزود: وسایل نقلیه دودزا به دلیل نقص در موتور یا سیستم سوخت‌رسانی، آلایندگی شدیدی ایجاد می‌کنند. این خودرو‌ها علاوه بر تهدید سلامت عمومی، در کاهش کیفیت هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی نقش مستقیم دارند.

سردار موسوی پور در پایان گفت: رانندگان گرامی، رعایت مقررات معاینه فنی تنها یک تکلیف قانونی نیست؛ بلکه اقدامی مؤثر برای حفظ سلامت جامعه و کاهش آلودگی هواست. هر خودرو سالم و بدون دود، سهمی در هوای پاک و شهری ایمن دارد. با انجام به‌موقع معاینه فنی، علاوه بر افزایش ایمنی سفر‌های خود، به آینده‌ای سالم‌تر برای فرزندانمان کمک می‌کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۶:۴۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
خوبه دیگه نداشتن معاینه فنی پولش تو جیب دولت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۴:۲۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ماشین من معاینه فنی داره ولی جریمه برام فرستادن نزدیک به یک معاینه فنی گرفتم جریمه برام اومده معاینه فنی نداری چرا مردم رو اذیت میکنید الان به کجا مراجعه کنم تا این جریمه حذف بشه رفتم معاینه فنی میگه برو راهنمایی ورانندگی رفتم راهنمایی ورانندگی میگه برو معاینه فنی چرا پاس کاری میکنید از خدا نمی ترسید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ملت پول ندارن اینا جریمه میکنن
بعد خود معاینه میگه این ایراد داره‌ خداتومن هزینه شه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
این دیگه اخاذی کردنه وگرنه چرا این همه پول برای معاینه یکساله تازه تاریخ انقضای کپسول گاز هم بهش اضافه شد آنهم با قیمت سرسام آور از ۱۴ میلیون گرفته تا خدا میدونه بکجا برسه با اینهمه ماشین چینی ایرانی که وارد کردین وخیابونها را با ترافیک سنگینروبرو کردین یک دونه ماشین سالم تو شهرهای بزرگ نمیبینی فقط موقع جریمه وگرفتن پول سروکله تون پیدا میشه برید سرعت گیرهای غیر مجاز را بردارید پدر مردم را در آوردین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ماشین من مدل ۴۰۳ هست جریمه معاینه فنی با دوربین آمده . کی وقت داره بره دنبلش . خدا ازشون نگذره
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
رفتم برا ال نودم معاینه فنی بگیرم موتورم ۲۰ بود ولی چون شیشه جلوم ترک داشت نداد معلوم نیست اینا معاینه فنی اند یا معاینه ظاهری تازه ۵۰۰ تومنم گرفتن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خدا بده برکت بچاپ بچاپه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
جالبه موتوری داره هوارا کثیف میکنه راحت همه جهت نیره و خلاف میکنه پلیس راهور هم استاده خروج از تونل صدر را میبینه ولی جریمه خبری نیست اصلا شماره های مخدوش شده شان را نمیبینه ولی هما داخل تونل ماشین از خط اضطرار رد بشه دوربین عکس میگیره بیرونهم نگهش میدارن پلیس راهور درمورد موتورها فقط شعار داد و بس فقط ماشین را میبینه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ع
۰۹:۴۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ماشین من چند ماه دیگه معاینه اش تمام میشه ولی جریمه کردن اونم داخل شهر یک سرباز جریمه کرد دنبال خالی کردن جیب مردمید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بی علت جریمه نمی‌کنند حتما علت دیگه داشته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مغازه باز کردن ملت فقیر پول ندارن
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
قبلا از یه هفته مونده به پایان معاینه اس ام اس میدادن ولی الان صداشو در نمیارن تا مردم یادشون بره و مردمو جریمه کنن
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آفرین باید گفت به این کار بزرگ سروران !!! باید نتیجه رو دید .
۶
۰
پاسخ دادن
