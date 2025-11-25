\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0631\u062f\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0646\u0627\u0634\u0646\u0648\u0627\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f4 \u0622\u0630\u0631) \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u06cc\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc \u06f1\u06f6 \u0628\u0631 \u06f1\u06f3 \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a \u0648 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u0634\u062f.