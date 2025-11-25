باشگاه خبرنگاران جوان- احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: نیمی از ناوگان حملونقل عمومی در هسته مرکزی شهر فعال است؛ در این محدوده که شامل مناطق پرتردد و آلایندهای مانند خیابان جمهوری، میدان امام خمینی (ره) و محدودههای همجوار طرح ترافیک است، نوسازی و برقیسازی اتوبوسها اولویت اصلی ماست.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس کانتوس در مرکز شهر افزود: بهدلیل تمرکز آلودگی هوا در این مناطق، برقیسازی در این محدوده برای ما اهمیت ویژه دارد. اکنون ۵۰ درصد ناوگان برقی شده و با ورود سری جدید، میزان پوشش برقی در مرکز شهر به حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت واحد درباره تعداد اتوبوسهای برقی وارد شده نیز گفت: در حال حاضر ۲ دستگاه در حال بهرهبرداری است.
قیومی ادامه داد: ۲۰ دستگاه دیگر در مسیر تهران هستند و بهزودی تحویل میشوند و ۹۰ دستگاه دیگر نیز در مرحله ورود قرار دارد که با تحویل آنها، مجموع اتوبوسهای برقی به ۱۵۰ دستگاه خواهد رسید.
وی تأکید کرد: با تکمیل این ناوگان، بخش قابلتوجهی از اتوبوسهای فعال در هسته مرکزی شهر به فناوری پاک مجهز میشود و گام مهمی در کاهش آلودگی هوا برداشته خواهد شد.
