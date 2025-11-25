مقاله "سلامت گوش و شنوایی از دیدگاه ابن سینا" و مقایسه تطبیقی با شواهد علمی نوین از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه دوم کنگره ملی طب ایرانی را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - نسیم مددی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ارائه دهنده مقاله بهداشت و سلامت گوش از منظر ابنسینا و مقایسه تطبیقی با شواهد علمی نوین در دومین کنگره ملی طب ایرانی گفت: کاهش شنوایی مرتبط با سن، یک معضل سلامت عمومی به عنوان چهارمین علت ناتوانی جهانی محسوب می شود.
وی افزود: کاهش شنوایی منجر به ناتوانی، انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی می شود از این رو ارائه راهکارهای پیشگیرانه ضروری است.
وی اضافه کرد: دز این مقاله به دنبال واکاوی توصیههای ابنسینا و تطبیق آن با دانش امروز، یافته های نظیر مراقبتهای مستقیم از گوش استخراج شد.
مددی گفت: بر اساس این مطالعه علمی، پرهیز از گرمای شدید و سرمای زیاد، پاکسازی ترشحات چرکی گوش، جلوگیری از ورود اجسام خارجی و حشرات از موارد مهم برای حفظ سلامت گوش است.
وی ادامه داد: همچنین یافته های این تحقیق علمی نشان داد چکاندن روغن بادام تلخ به صورت هفتگی، پرهیز از پرخوری و پری معده و پرهیز از خوابیدن با معده پر می تواند در سلامت شنوایی اثر گذار باشد.
این محقق خاطرنشان کرد: رعایت رژیم غنی از ضدالتهاب و آنتیاکسیدان مثل مصرف توتها (بلوبری، تمشک)، سبزیجات چلیپایی (بروکلی، کلم)، اسیدهای چرب امگا-۳ (ماهی سالمون، ساردین) و مغزها (گردو، بادام) و چای سبز باعث افزایش سلامت گوش می شود.
مددی ادامه داد: استرس و اختلالات خواب هم در سلامت گوش نقش دارند.
وی توصیه کرد: بر اساس نتایج این تحقیق مصرف روغن زیتون، غلات کامل (جو دوسر، نان سبوسدار)، سبزیجات برگدار (اسفناج، کلم)، میوههای تازه (سیب، مرکبات)، لبنیات تخمیر شده (ماست، کفیر) در بهبود عملکرد گوش اثر گذار هستند.
وی یادآور شد: غذاهای فرآوری شده مثل چربیهای ترانس (چیپس، غذاهای سرخ شده)، قندهای تصفیه شده (نوشابه، شیرینیها)، افزودنیهای مصنوعی (MSG، نگهدارندهها)، گلوتن صنعتی (نانهای سفید) منجر به التهاب عصب شنوایی و تهدیدی برای سلامت گوش می شوند.
وی در پایان گفت: این مطالعه پشتوانه تاریخی و علمی برای برنامههای پیشگیری از کاهش شنوایی و زمینهسازی برای تحقیقات آینده در حیطه طب تلفیقی است.