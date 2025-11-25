باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر) در نطق پیش از دستور با گرامی داشتن هفته بسیج گفت: بسیج به‌عنوان برکت و گنجینه‌ای بی‌پایان برای جمهوری اسلامی، کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست. بسیج فرزند زمانه خویش بوده است و در هر عرصه‌ای که کشور نیاز داشته ماموریت خود را انجام داده است در دفاع مقدس لباس رزم بر تن کرد و هنگام نیاز یاری‌رسان حوزه‌های درمان و محرومیت زدایی و اقتصاد شد. امروز نیز نیاز کشور، روش‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیست. نسل امروز و جوان باید ایران را برای آینده‌ای متفاوت آماده کنند و روش‌های گذشته حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اصلاحی محسوب می‌شوند.

قالیباف بیان کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره فرصتی را باز کرده است که بتوان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه‌ی هفتم، امنیت پیش رونده و آینده‌نگر، مبتنی بر ترکیب اقتدار دفاعی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را ایجاد کرد و حرکت به سوی ایران قوی را با شتاب آغاز کرد. بسیج باید این وظیفه خود در این مقطع زمانی را بشناسد و با دوری از نگاه‌های سیاسی، ظرفیت‌های عظیم مردمی مخصوصا نخبگان جوان جامعه را در راستای رسیدن به این هدف بکار بگیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: از این فرصت بهره می‌گیرم و از دولت محترم تشکر می‌کنم که سرانجام زمینه‌های اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوه جدید را فراهم کردند و مطالبه‌ رهبرانقلاب و خواست رئیس جمهور محترم را به مرحله‌ اجرا رساندند. با هماهنگی‌های صورت گرفته به‌زودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه می‌دارد، آغاز می‌شود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح می‌شوند و به مرور، بقیه‌ مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: در این روز‌ها همچنین آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی، برای ما و تمام مردم ایران که عاشقانه طبیعت و سرمایه‌های ملی کشور را دوست دارند، نگرانی‌های جدی ایجاد کرد. بخش عمده‌ای از پهنه‌ آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی الیت چالوس، با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی و پشتیبانی از خطر نابودی نجات یافت. بالگرد‌ها و هواپیماهای‌نیروی‌هوافضای‌سپاه و هوانیروز ارتش در عملیات اطفای حریق با ده‌ها سُرتی پرواز مشارکت کردند. آتش نشانان فداکار سازمان آتش نشانی نیرو‌های هلال احمر، و نیرو‌های محیط زیست و محیط‌بانی نیز در کنار خیل عظیمی از فعالان محیط زیست و نیرو‌های محلی و مردمی، شبانه روز برای حفاظت از این میراث ملی، مجاهدانه تلاش کردند. با این وجود، مجلس نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه را به دقت بررسی خواهدکرد.

رئیس مجلس بیان کرد: کمیسیون امور داخلی‌کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی ومحیط زیست ماموریت یافته‌اند تا گزارشی موشکافانه از عملکرد تمام دستگاه‌های مسئول دراین زمینه تهیه کرده و هرگونه قصور یا تقصیر یا بی توجهی به هشدار‌ها و یا تاخیر در ایفای وظائف را مورد بررسی قرار دهند و در اسرع وقت گزارشی شفاف به مردم و نمایندگان ارائه کنند. تجهیزات ضروری برای اطفاء این نوع حریق‌ها، باید تقویت شده و در بودجه سال آینده توجهی ویژه به این امر خواهیم داشت. نگرانی و دلسوزی مردم شریف ایران برای این سرمایه‌های ارزشمند و بدون جایگزین ملی را ارج می‌نهیم و با عمل به وظیفه نظارتی خود، گامی جدی در راستای بهبود کیفیت مقابله با بحران برخواهیم داشت.

قالیباف گفت: در پایان شهادت برادر عزیز و مجاهدم حاج ابوعلی طباطبایی را به محضر امام عصر، رهبر معظم انقلاب، جناب شیخ نعیم قاسم و همه برادران و مجاهدان در مقاومت اسلامی لبنان، و دیگر گروه‌های مقاومت تسلیت عرض میکنم. او مردی بود که همه‌ی عمر شریف خود را به جهاد گذراند و اکنون پاداشی را که شایسته‌ی آن بود دریافت کرده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: لازم است در این باره چند نکته‌ کوتاه عرض کنم؛ نخست اینکه با اطمینان و شناخت عرض می‌کنم که سازمان مستحکم و مبارک حزب الله لبنان با قدرت در حال طی مسیر خویش است و مردان بزرگی از نسل‌های پیش از حاج ابوعلی و پس از آن برای تداوم قوی‌تر این مسیر در صحنه حاضرند؛ دوم اینکه رژیم اسرائیل و شخص نخست وزیر جنایتکار آن یک گروه تبهکار بین المللی ایجاد کرده و استراتژی جنایت بدون مرز’ را در پیش گرفته‌اند. برای آنها فرقی میان تهران و بیروت و دوحه و اسلام آباد و خارطوم و استانبول وجود ندارد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: سازمان‌های بین المللی و قدرت‌های جهانی نیز علی‌رغم مطالبات مردم دنیا، وحشی گری این رژیم را می‌بینند و اراده‌ای برای متوقف کردن آن ندارند. اینجانب صریحا اعلام می‌کنم این وضعیت قابل تداوم نیست و صبر حد و حدودی دارد. مقاومت، تدبیر میکند، اما شجاع است؛ محاسبه می‌کند، اما اهل عمل است؛ جنگ طلب نیست، اما خوب می‌جنگد.

رئیس مجلس تصریح کرد: رژیم جنایتکار صهیونیستی دست تجاوز خود را به سمت کل منطقه دراز کرده و تنها راه تضمین ثبات در منطقه قطع این دست متجاوز است. مقاومت نه فقط در لبنان، بلکه در سراسر منطقه، بطور منسجم و هماهنگ، درباره این مسئله‌ی حساس، با تدبیر، تصمیم خواهد گرفت و با شجاعت، عمل خواهدکرد.

نماینده مردم تهران، ری؛ اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: مردم عزیز ما باید بدانند ما با دشمنی مواجهیم که فاقد خوی انسانیست، به هیچ قاعده و توافقی نیز پایبند نیست و قصد تشدید تجاوز علیه کل منطقه را دارد. در اینجا تنها قاعده شجاعت و قدرت است که کارآمد است و باعث بازدارندگی این دشمنان بشریت می‌شود و بار دیگر باید یادآوری کرد که در این روز‌های حساس حفظ اتحاد و انسجام ملی، خودداری از ایجاد تفرقه و تنش و اعتماد به تدبیر مسئولان، حیاتی و راهگشا خواهد بود.