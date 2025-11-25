رئیس مجلس درباره جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کرد صراحتا می‌گویم این وضعیت قابل تداوم نیست و صبر حد و مرزی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر) در نطق پیش از دستور با گرامی داشتن هفته بسیج گفت: بسیج به‌عنوان برکت و گنجینه‌ای بی‌پایان برای جمهوری اسلامی، کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست. بسیج فرزند زمانه خویش بوده است و در هر عرصه‌ای که کشور نیاز داشته ماموریت خود را انجام داده است در دفاع مقدس لباس رزم بر تن کرد و هنگام نیاز یاری‌رسان حوزه‌های درمان و محرومیت زدایی و اقتصاد شد. امروز نیز نیاز کشور، روش‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیست. نسل امروز و جوان باید ایران را برای آینده‌ای متفاوت آماده کنند و روش‌های گذشته حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اصلاحی محسوب می‌شوند.

قالیباف بیان کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره فرصتی را باز کرده است که بتوان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه‌ی هفتم، امنیت پیش رونده و آینده‌نگر، مبتنی بر ترکیب اقتدار دفاعی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را ایجاد کرد و حرکت به سوی ایران قوی را با شتاب آغاز کرد. بسیج باید این وظیفه خود در این مقطع زمانی را بشناسد و با دوری از نگاه‌های سیاسی، ظرفیت‌های عظیم مردمی مخصوصا نخبگان جوان جامعه را در راستای رسیدن به این هدف بکار بگیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: از این فرصت بهره می‌گیرم و از دولت محترم تشکر می‌کنم که سرانجام زمینه‌های اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوه جدید را فراهم کردند و مطالبه‌ رهبرانقلاب و خواست رئیس جمهور محترم را به مرحله‌ اجرا رساندند. با هماهنگی‌های صورت گرفته به‌زودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه می‌دارد، آغاز می‌شود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح می‌شوند و به مرور، بقیه‌ مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: در این روز‌ها همچنین آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی، برای ما و تمام مردم ایران که عاشقانه طبیعت و سرمایه‌های ملی کشور را دوست دارند، نگرانی‌های جدی ایجاد کرد. بخش عمده‌ای از پهنه‌ آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی الیت چالوس، با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی و پشتیبانی از خطر نابودی نجات یافت. بالگرد‌ها و هواپیماهای‌نیروی‌هوافضای‌سپاه و هوانیروز ارتش در عملیات اطفای حریق با ده‌ها سُرتی پرواز مشارکت کردند. آتش نشانان فداکار سازمان آتش نشانی نیرو‌های هلال احمر، و نیرو‌های محیط زیست و محیط‌بانی نیز در کنار خیل عظیمی از فعالان محیط زیست و نیرو‌های محلی و مردمی، شبانه روز برای حفاظت از این میراث ملی، مجاهدانه تلاش کردند. با این وجود، مجلس نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه را به دقت بررسی خواهدکرد.

رئیس مجلس بیان کرد: کمیسیون امور داخلی‌کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی ومحیط زیست ماموریت یافته‌اند تا گزارشی موشکافانه از عملکرد تمام دستگاه‌های مسئول دراین زمینه تهیه کرده و هرگونه قصور یا تقصیر یا بی توجهی به هشدار‌ها و یا تاخیر در ایفای وظائف را مورد بررسی قرار دهند و در اسرع وقت گزارشی شفاف به مردم و نمایندگان ارائه کنند. تجهیزات ضروری برای اطفاء این نوع حریق‌ها، باید تقویت شده و در بودجه سال آینده توجهی ویژه به این امر خواهیم داشت. نگرانی و دلسوزی مردم شریف ایران برای این سرمایه‌های ارزشمند و بدون جایگزین ملی را ارج می‌نهیم و با عمل به وظیفه نظارتی خود، گامی جدی در راستای بهبود کیفیت مقابله با بحران برخواهیم داشت.

قالیباف گفت: در پایان شهادت برادر عزیز و مجاهدم حاج ابوعلی طباطبایی را به محضر امام عصر، رهبر معظم انقلاب، جناب شیخ نعیم قاسم و همه برادران و مجاهدان در مقاومت اسلامی لبنان، و دیگر گروه‌های مقاومت تسلیت عرض میکنم. او مردی بود که همه‌ی عمر شریف خود را به جهاد گذراند و اکنون پاداشی را که شایسته‌ی آن بود دریافت کرده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: لازم است در این باره چند نکته‌ کوتاه عرض کنم؛ نخست اینکه با اطمینان و شناخت عرض می‌کنم که سازمان مستحکم و مبارک حزب الله لبنان با قدرت در حال طی مسیر خویش است و مردان بزرگی از نسل‌های پیش از حاج ابوعلی و پس از آن برای تداوم قوی‌تر این مسیر در صحنه حاضرند؛ دوم اینکه رژیم اسرائیل و شخص نخست وزیر جنایتکار آن یک گروه تبهکار بین المللی ایجاد کرده و استراتژی جنایت بدون مرز’ را در پیش گرفته‌اند. برای آنها فرقی میان تهران و بیروت و دوحه و اسلام آباد و خارطوم و استانبول وجود ندارد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: سازمان‌های بین المللی و قدرت‌های جهانی نیز علی‌رغم مطالبات مردم دنیا، وحشی گری این رژیم را می‌بینند و اراده‌ای برای متوقف کردن آن ندارند. اینجانب صریحا اعلام می‌کنم این وضعیت قابل تداوم نیست و صبر حد و حدودی دارد. مقاومت، تدبیر میکند، اما شجاع است؛ محاسبه می‌کند، اما اهل عمل است؛ جنگ طلب نیست، اما خوب می‌جنگد.

رئیس مجلس تصریح کرد: رژیم جنایتکار صهیونیستی دست تجاوز خود را به سمت کل منطقه دراز کرده و تنها راه تضمین ثبات در منطقه قطع این دست متجاوز است. مقاومت نه فقط در لبنان، بلکه در سراسر منطقه، بطور منسجم و هماهنگ، درباره این مسئله‌ی حساس، با تدبیر، تصمیم خواهد گرفت و با شجاعت، عمل خواهدکرد.

نماینده مردم تهران، ری؛ اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: مردم عزیز ما باید بدانند ما با دشمنی مواجهیم که فاقد خوی انسانیست، به هیچ قاعده و توافقی نیز پایبند نیست و قصد تشدید تجاوز علیه کل منطقه را دارد. در اینجا تنها قاعده شجاعت و قدرت است که کارآمد است و باعث بازدارندگی این دشمنان بشریت می‌شود و بار دیگر باید یادآوری کرد که در این روز‌های حساس حفظ اتحاد و انسجام ملی، خودداری از ایجاد تفرقه و تنش و اعتماد به تدبیر مسئولان، حیاتی و راهگشا خواهد بود.

 

Iran (Islamic Republic of)
قاسم قلی پور
۰۷:۱۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
خواسته تمام مردم ایران، وعده صادق 4
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
صبر و تحمل مردم هم حدی داره بنزین رو گران کردید یارانه ها رو زیاد نمیکنید روز به روز گرانی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
صبر حد و مرزی دارد؟ مگه چکار میتونید کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حملات اسرائیل و آمریکا به ایران نه تنها ناقض منشور سازمان ملل بود بلکه ضربه‌ای شدید به قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید
۱۴:۴۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حملات اسرائیل و آمریکا به ایران نه تنها ناقض منشور سازمان ملل بود بلکه ضربه‌ای شدید به قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
باید قاطع با اسرائیل برخورد شود استفاده از تمام قدرت باید نسل جدید موشکها و پهپادها تمام اسرائیل را با خاک یکسان کنید
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مشکل اینه که ما فقط حرف می‌زنیم این از وضیعت اقتصاد که در مرحله نابودیه و اون هم از اسرائیل که خیلی راحت اومد و اون بلارو سر کشور آورد......آقای قالیباف شما فقط در حد شعار هستید خدا وکیلی برای یبار هم شده برگرد و نطقهایی که تا حالا چه در خصوص وضیعت ملکت و کلیه اموری که مسولیت داشتی برسی کن ببین به چه نتیجه ای میرسی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ما از مرگ نمی ترسیم هرچه موشک دارید بر سر صهیونیست خالی کنید اسرائیل باید بمباران شود
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
برادر اولاً ما دانش غنی سازی داریم بمب اتم ساختن برای دانشمندان ما مثل اب خوردن بوده و هست کره شمالی چند دوماً مقاومت آلوده به نفوذ شده باید خودمان از ریشه اسرائیل را خشک کنیم باید قاطع برخورد شود این موشک ها فقط یک هشدار بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
در جنگ ۱۲روزه فرمانده ها و دانشمند ها با خانواده هاشون تک تک شهید کردن مردم رو شهید کردن تجریش که زدن مگه نظامی بود این دشمن مردم رو هدف قرار میده مردم هم فهمیدن با چه جانوری طرف هستند .اینا شعار نیست واقعت هست اونی هم که خودشو به ندونستن میزنه شرف نداره شکم پرست و دنیا پرسته .ما سوریه رو از دست دادیم رژیم اومد سراغ ما حزب الله رو از دست بدیم اشغال گری بیشتر و نسل کشی بیشتر میشه امنیت اسرائیل برمیگرده و رژیم جعلی مستقیم روی ما فوکوس میکنه .مقاومت ها اگر تقویت نشن و ساختار اونا بازسازی نشه بهای اونو بالای سر خودمون پس میدیم .قوانین بین‌المللی هم قانون جنگله و همه در خدمت اسرائیل هستن به نظر میاد حتی ما باید با کره شمالی هم پیمان دفاعی ببندیم .اون وقت بازدارندگی بیشتر ایجاد میشه .کره شمالی هم منزویه به راحتی قبول میکنه .هرچی کشور قوی تر بهتر . مقاومت هارو مجدد قوی کنید تا سقوط نکردن
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
به جای این حرفا برین به فکر مملکت خودتون باشین تمام جنگلا داره میسوزه
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
متاسفانه درک شما در همین حده ما سوریه رو از دست دادیم رژیم جعلی به کشور حمله کرد کتک خورد داغون شد دید فایده نداره رفت سراغ مقاومت اگر مقاومت تقویت نشه و حزب الله از دست بره اسرائیل با خیال راحت میاد سراغ کشور ما .ما هم میزنیم بیشتر داغونش میکنیم اما چرا مقاومت رو بازسازی نکنیم که یهودی ها مجدد حمله کنن ؟حتی باید به فکر زدن پایگاه نظامی در لبنان باشیم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
سوریه مگر مال ما بود که از دست دادیم؟ کدوم مقاومت؟ چرا عادت کردید به خودتون دروغ بگید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کاربر ۱۱.۱۳
تو ذهنت فقط نگو کشور .کشور ها مثل همسایه ای در خونه ات هست خونه ی شما اگر اطرافش خالی باشه برای دزدی راحت تره یا وقتی همسایه داشته باشی ؟
سوریه مال ما نیست اما خب وظیفه دینی مسلمان یاری به مسلمانه این اول اما مورد بعد سوریه سقوط کرد فورا اسرائیل تمام تجهیزات هوایی رو نابود کرد پایگاه هارو زد کلا سوریه فقط کلاش داره و رگبار روی ماشین .اسرائیل آسمان سوریه رو امن کرد بعد بالای سوریه به ما حمله کرد اگر سقوط نکرده بود آسمان اون برا هواپیماها امن نبود به هر حال نیروی هوایی سوریه واکنش نشون میداد اما چیزی نبود آرایش جنگی گرفتن حمله کردن اگر بود کار اسرائیل به این راحتی نبود با پدافند های سوریه مجبور بود مقابله کنه ما هم سریع آرایش جنگی تمام عیار می‌گرفتیم حالا فرق بین آسمون خالی رو بفهم .امیدوارم با این توضیح فهمیده باشی اگر بازم نفهمی خب حرف نزنی سنگین تری اسرائیل داره تک تک میزنه امن کنه با خیال راحت بیاد سراغ ما داره قلمرو گسترش میده تا در یک نقطه نباشه و از این فشردگی بیرون بیاد اون وقت با خیال راحت حمله سنگین میکنه چون قابلیت مانور خودش و تجهیزات رو بیشتر میکنه مشخصا باید مانع این بشیم هم وظیفه دینی هم امنیت بیشتر برای کشور البته اگر اینارو بفهمی .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آقای قالیباف دستپاچه نشی یه موقع شکیبا باش آرام باش .اصلا خودت رو ناراحت نکن یه موقع قلبت آسیب می بینه خداینکرده اگر برات یه اتفاقی بیفته کسی نیست سر جای تو بشینه اونوقت کی به ما وعده و وعید الکی بده کی به ما کالا برگ بده ..اگر به فکر خودت نیستی لااقل به فکر کرسی نشینان 5درصدی باش
۱
۱۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۵۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح فوری صنعت خودرو/ سالانه ۲۰ هزار قربانی در جاده‌ها
معاون بهداشت وزارت بهداشت، با انتقاد از کیفیت پایین خودرو‌های تولید داخل تاکید کرد که اصلاح صنعت خودروسازی کشور ضروری است و ادامه روند فعلی جان هزاران نفر در جاده‌ها را تهدید می‌کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ایول عجب جواب عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ما فقط لب و دهنیم اونا اهل عملن! با حرف و شعار و رجزخوانی دارید مردم رو از انقلابی که بابت هزاران شهید دادیم دلخسته میکنید.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ما هم در استفاده از سلاح هسته ای هیچ مرزی برای اسرائیل نداریم باید ریشه صهیونیستی خشک شود
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
وای خدا. الان اونا خیلی ترسیدن. وای وای وای
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
با بمب اتم مهار می شود تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کنید
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۰:۱۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اگه قبلش با بمب اتم خودمون و بمبمون نابود نشیم
مگه اونا چلاغن
این چه حرفیه
حرف بمب اتم بزنی اول اون ملعون شروع میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
یک دنیا در مقابل 12 میلیون صهیونیستی بزنند ببینیم کدام زودتر نابود می شوند باید اسرائیل را بمباران اتمی کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ما از مرگ نمی ترسیم مرگ ما شهادت ماست بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اگر به ترور فرمانده رضوان پاسخ داده نشه رژیم برای عملیات بعدی در تهران و... آماده خواهد شد احتمال زیاد!
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خیلی ناراحتی اسلحه بردار برو بجنگ
۱۲
