باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حسین روشنک مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال در مورد دیدارهای معوقه لیگ گفت: دیدارهای استقلال در مقابل تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و ملوان انزلی پس از پایان هفته پانزدهم و در نیم فصل برگزار میشود.
روشنک ادامه داد: دیدار معوقه تیمهای پرسپولیس و تراکتور در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال نیز در پایان آذر ماه برگزار میشود.
به دلیل درگیری تیمهای تراکتور و استقلال همچنین سپاهان برخی بازیهای لیگ برتر فوتبال و جام حذفی با تاخیر برگزار میشود و از سوی دیگر استقلالیها نیز در مورد تعویق دیدار پرسپولیس و تراکتور اعتراض داشتند که با تعویق بازی این تیم در مقابل سپاهان به نوعی رضایت آنها جلب شده است.