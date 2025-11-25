باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مدیریت غلط و قناعت نکردن در مصرف آب باعث کم آبی شده است + فیلم

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری در مورد بحران آب نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد شیخ بهایی، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در خصوص بحران آب توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

تهران رکورد ۳۰ ساله مصرف آب را شکست

مدیریت غلط و قناعت نکردن در مصرف آب باعث کم آبی شده است + فیلم
young journalists club

مشکل آب ۱۳ روستای صحنه مرتفع می‌شود

مدیریت غلط و قناعت نکردن در مصرف آب باعث کم آبی شده است + فیلم
young journalists club

توقیف یک دستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس
۸۱۹

فیلم منتشرنشده از سخنرانی شهید سلیمانی در ایام فاطمیه در دوران دفاع مقدس

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
برکناری و توبیخ گسترده در ارتش رژیم صهیونیستی + فیلم
۷۵۲

برکناری و توبیخ گسترده در ارتش رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
خشم سودان از طرح آمریکا + فیلم
۷۴۰

خشم سودان از طرح آمریکا + فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
وقتی مبدا حساب‌ها در شبکه اجتماعی «ایکس» آشکار شد + فیلم
۵۳۴

وقتی مبدا حساب‌ها در شبکه اجتماعی «ایکس» آشکار شد + فیلم

۰۳ . آذر . ۱۴۰۴
معرفی دستگاهی که نشت گاز را نشان می‌‎دهد + فیلم
۱۱۱

معرفی دستگاهی که نشت گاز را نشان می‌‎دهد + فیلم

۰۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.