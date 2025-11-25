حکم فردی که به جرم ارتکاب عمل شنیع تجاوز به عنف و اکراه نسبت به ۲ بانو در بسطام به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم اعدام فردی خبر داد که به جرم ارتکاب عمل شنیع تجاوز به عنف و اکراه نسبت به ۲ بانو در بسطام به اعدام محکوم شده بود. این حکم صبح امروز در ملأعام و در همان حوزه قضایی اجرا شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح روند این پرونده گفت: این موضوع از سال ۱۴۰۱ و پس از گزارش مرجع انتظامی و ورود دادگاه عمومی بخش بسطام در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت. در جریان تحقیقات کامل، مشخص شد متهم با اغفال ۲ بانو و با هدف نیات مجرمانه، اقدام به ارتکاب عمل شنیع تجاوز به عنف و اکراه کرده و با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شکات فراهم آورده بود.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات جامع و مستند، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود، متهم را مجرم شناخته و حکم اعدام صادر کرد. این رأی پس از بررسی دقیق در دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: اجرای حکم اعدام پس از طی تمامی مراحل قانونی و با رعایت کامل ضوابط شرعی و قضایی، صبح امروز و در ملاءعام در حوزه قضایی بخش بسطام انجام گرفت. 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با جرایم منافی عفت و رفتار‌هایی که امنیت اخلاقی و روانی جامعه را تهدید می‌کند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و اجرای احکام قطعی بیانگر عزم این مرجع در صیانت از کرامت انسانی، حفظ نظم عمومی و تقویت احساس امنیت در میان شهروندان است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
کرم از خود درخته! اول زنان رو باید اعدام کرد!
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
نه همیشه هم ایمطور نیست اوناکه اجبار میرن وموردتجاوز یافریب قرارمیگیرن بااونایی که خودخواسته میرن فرق دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
زنان بی حجاب و بی حیا و برهنه و آرایش کرده و بی عفت و بی بند و بار هم باید اعدام شوند در ملا عام
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چه خبر از پژمان جمشیدی!؟
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تجاوز در پزشکی قانونی رد شد
دختره میخواست تلکه کنه
United States of America
ناشناس
۱۵:۱۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بی‌حجابی = تحریک به تجاوز
۱۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اگه رفتن تو خونه مجردی ۵۰٪ خودشون مقصرن چون تبعاتش رو قبول کردن پس اعدام نداره
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
الان کجای متن نوشته رفتن خونه مجردی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بی حجابا خودشون ۵۰٪ مقصرن چون بی حجابی تحریک به جرمه
۱۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حالا مطمئنی بی‌حجاب بود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هر چه قانون بگوید همان است اگر تابع قانون باشیم هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید تجاوزگر باید اعدام شود
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
من کاراین مردای تجاوزکاراتوجیه نمیکنم ولی یه عده هستن که میگن قانون پشت مرداس وزنااهمیت ندارن پس زرمفت میزنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
یعنی خانوما خودشون با پای خودشون وارد حریم خصوصی این مرد ، منزلش، نشدند؟
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۵۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
یارو 50 میلیارد داده ازاد شده . تصمیم گیریا پولی شده
۴
۴
پاسخ دادن
France
علی*
۱۲:۴۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
عالی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اکراه چیه دیگه
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۳۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
از سال 1401 نگه داشتید و این همه وقت زندان و قوه قضاییه و ... تلف کردین که چی بشه؟
۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اگر سال 401اعدامش میکردن خود تو در اون مقطع اغتشاشات ززآ بود و شعار وا مصیبتا سر میدادی و میگفتی این متجاوز شهید است و حکومت اعدامش کرده...
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۲۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
سلام ناشناس من از ززا بیزار و متنفرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چرا پژمان جمشیدی رو رها کردید فرقش چی بود
۱۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
وقتی جرمی نکرده اعدامش کنن ؟؟ چرا نسل شما منقرض نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
۱۲:۳۵ دقیقه میگی یعنی قوه قضاییه دروغ گفته ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
12.52 شما قاضی دادگاه پژمان جمشیدی هستی یا نماینده پزشکی قانونی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چارتا فیلم ازش دیدن جوری ازش دفاع می‌کنن انگار یوسف گمگشتشونه
Iran (Islamic Republic of)
يك سر از هفت سر اژدها
۱۰:۲۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چرا متجاوزين به عنف در تهران به دار مجازات آويزان نميشوند ؟
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اتفاقا آویزان شدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
۳ =۱۴۰۱ - ۱۴۰۴ چقدر زود .یه ۲۰ سال بعد انجام میدادید
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حیف که بیسوادها در موضوع هم نظر چرت میدن
۱۲
