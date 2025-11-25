سرمربی تیم ملی فوتبال احتمال دعوت از بازیکنان مغضوب تیم ملی را رد نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که احتمال دارد از احمد نوراللهی و مهدی ترابی در صورت درخواست مردم دوباره برای حضور در اردو دعوت کند.

احمد نوراللهی به دلیل اختلاف با سرمربی تیم ملی اردو را ترک کرد و پس از آن دیگر به اردوی تیم ملی دعوت نشد و مهدی ترابی نیز در اعتراض به تبعیض در دعوت از بازیکنان آماده لیگ از حضور در اردوی تیم امتناع کرده بود.

با اظهارات جدید امیر قلعه نویی احتمال می‌رود این ۲ بازیکن در اردوی‌های آتی تیم ملی باز هم در جمع ملی پوشان حاضر شوند و سرمربی تیم ملی این ۲ بازیکن را از لحا ظ فنی تایید کرده است.