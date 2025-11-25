شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای خان آباد شهرستان کبودرآهنگ استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین شب از ایام سوگواری ایام فاطمیه مراسم سوگواری و عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور اقشار مختلف مردم کشورمان با حضور مساجد و تکایا مراسم عزاداری به پا کردند. مردم دیندار و متدین روستای خان آباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ استان همدان نیز از قافله عشق به بانوی مکرم اسلام بازنماندند و با برگزاری مراسم سوگواری شام غریبان این بانوی مکرم اسلام را برگزار کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد گنجی - همدان

