آمار تصادفات رانندگی در کشور همچنان رو به افزایش است و لرستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن در مسیر حیاتی تهران – جنوب، سهم قابل توجهی از این حوادث را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ نادری، سرپرست پلیس راه لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرد: حجم تردد در محورهای استان طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که بهگفته وی، مستقیماً بر شدت و تعداد تصادفات تأثیر گذاشته است.
نادری با ابراز نگرانی از آمار تکاندهنده جانباختگان گفت: «متأسفانه فقط در شش ماهه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ نفر در تصادفات جادهای استان جان خود را از دست دادهاند.»
وی افزود: به ازای هر فوتی در حوادث رانندگی، تقریباً ۱۰ مجروح نیز ثبت شده است؛ آماری که نشان میدهد پیامدهای این حوادث تنها انسانی نیست، بلکه خسارتهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز بر استان تحمیل میکند.
سرپرست پلیس راه لرستان ریشه اصلی این حوادث را «عامل انسانی» دانست و تأکید کرد: «بیش از ۹۹ درصد تصادفات به دلیل بیتوجهی رانندگان رخ میدهد؛ عواملی مانند حواسپرتی، خوابآلودگی، رعایت نکردن فاصله طولی، سرعت غیرمجاز و بیتوجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی.»
وی همچنین با ارائه مقایسه آماری افزود: «در شش ماهه نخست امسال، تلفات جادهای لرستان ۲ درصد بیشتر از سال قبل شده است و این موضوع زنگ خطری جدی برای همه دستگاههای متولی محسوب میشود.»
سرهنگ نادری تأکید کرد که تنها با افزایش فرهنگ رانندگی، ارتقای ایمنی جادهها، نظارت مؤثر و تجهیز زیرساختهای ترافیکی میتوان روند نگرانکننده فعلی را کنترل و کاهش داد.
وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین، حفظ تمرکز و پرهیز از سرعت غیرمجاز، نقش اساسی خود را در کاهش این آمار ایفا کنند و گفت: «هیچ زیرساختی بدون همکاری مردم کارساز نخواهد بود. حفظ جان شهروندان، نیازمند مسئولیتپذیری جمعی است.»