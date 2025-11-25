باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر مهربان صادقی گفت: رعایت نکات و شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، اجتناب از روبوسی و پرهیز از دست دادن و در آغوش گرفتن ضروری است.



وی افزود: استفاده از ماسک به خصوص در فضای سرپوشیده و مکان‌های تجمعی و مکان‌هایی که تهویه مناسب ندارد باید مورد توجه قرار گیرد.



صادقی ادامه داد: رعایت فاصله یک و نیم متری از افراد بیمار یا دارای علائم تنفسی، استراحت کافی و تغذیه مناسب و حضور نیافتن افراد بیمار در محیط‌های عمومی از جمله مدرسه، محل کار و مکان‌های تجمعی حداقل سه تا پنج روز توصیه می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: انجام واکسیناسیون آنفلوانزا بخصوص در گروه‌های هدف (مادران باردار؛ سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای و بیماری صعب العلاج) ضروری است.



صادقی گفت: باتوجه به اینکه تب بالا جز علائم شایع در موج جدید بیماری می‌باشد، درصورت وجود تب درخردسالان وکودکان، ضمن پرهیز از خود درمانی، سریعا به مراکزخدمات جامع سلامت و دیگر مراکز درمانی مراجعه نمایند.