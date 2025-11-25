باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۴ آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال اسدالله چراغی عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره علت کمبود زیرساختها و تجهیزات پزشکی و علت عدم حضور دندانپزشکان در مناطق محروم در محلهای تعیین شده برای انجام وظایف گفت: با توجه به سابقه خدمتی که در حوزه سلامت داشتهام و نقشی که در مقام یک معلم در این حوزه ایفا کردهام، معتقدم طرح چنین سؤالهایی فرصت ارزشمندی را فراهم میکند تا با ارائه توضیحات لازم، خدمات گسترده و فداکارانه افرادی که در حوزه سلامت فعالیت میکنند، بازگو شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: این سؤال، نه پرسشی از وزیر، بلکه فرصتی برای تبیین زحمات همکاران ما در حوزه سلامت است؛ از نیروهای فعال در روستاها گرفته تا پرستاران، پزشکان و مسئولانی که با تلاش مستمر خود موجب شدهاند حوزه سلامت کشور در سطح جهانی قابل ارائه و مایه افتخار باشد.
ظفرقندی بیان کرد: ما در حوزه سلامت دو بخش اورژانس، بحرانها، جنگ و حوادث غیرمترقبه و بخش شاخصهای روزمره را داریم که اقدامات انجام شده در هر دو این بخش ها قابل دفاع است و اگر نقاط مثبت را ارائه کنیم باعث امید در جامعه می شود.
وزیر بهداشت اضافه کرد: این اقدامات فقط برای زمان ما نیست بلکه همکاران ما در طول سال های گذشته این خدمات را ارائه داده اند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بسیاری از اقدامات مثبت حوزه سلامت در سالهای گذشته و توسط نیروهای مختلف نظام درمان انجام شده، گفت: ارائه این اقدامات برای ایجاد امید و درک واقعبینانه از وضعیت سلامت ضروری است.
وزیر بهداشت در ادامه پاسخ به سؤال نماینده دهلران، با اشاره به ماهیت زیرساختی بسیاری از چالشهای حوزه سلامت اظهار کرد: اصلاح این مسائل زمانبر است و نه در یک سال ایجاد میشود و نه در یک سال قابل ترمیم است.
وی تأکید کرد: هدف از ارائه این گزارش، اطلاعرسانی شفاف به مردم و بهویژه جوانان درباره اقدامات گسترده و دستاوردهای حوزه سلامت در سالهای اخیر است.
ظفرقندی با بیان اینکه حوزه سلامت بر اساس شاخصهای بینالمللی قابل ارزیابی است، افزود: سرانه تخت بیمارستانی، تعداد پزشک به ازای جمعیت، میزان دسترسی به تجهیزات فناوری مانند سیتیاسکن،امآرآی و آنژیوگرافی، همچنین شاخصهای مرگومیر نوزادان، کودکان زیر پنج سال، کودکان زیر یک سال و مرگومیر مادران از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد سلامت هستند. در مواردی که شاخص وجود ندارد نباید عملکرد کشور زیرسوال برود و دشمنان از آن سوءاستفاده کنند.
وزیر بهداشت اعلام کرد: در ده سال گذشته ۶۳ هزار تخت بیمارستانی در ایران ایجاد شده که این رقم حدود ۵۰ درصد مجموع تختهای موجود کشور است.
وی افزود: در ۱۴ ماه گذشته نیز ۱۸۰ پروژه درمانی با ظرفیت ۲ هزار و ۱۳۳ تخت ایجاد شده و تا پایان امسال ۳۶۴۴ تخت دیگر در قالب ۲۵۹ پروژه افتتاح خواهد شد.
این وزیر کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۷۷۵ پروژه بهداشتی با زیربنای ۱۷۰ هزار مترمربع اجرا شده و ۵۳۵ پروژه دیگر با ۲۰۰ هزار مترمربع زیربنا نیز در ماههای آینده تکمیل میشود. مجموع این پروژهها حدود ۱۵۰۰ طرح بهداشتی در ۱۴ ماه گذشته است.
وزیر بهداشت با اشاره به سؤال نماینده ایلام درباره زیرساختهای درمانی گفت: سرانه تخت کشور ۱.۹ تخت به ازای هر هزار نفر است، اما این عدد در استان ایلام ۲.۴ تخت است.
وی همچنین افزود: در سطح جهانی به ازای هر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر یک دستگاهامآرآی وجود دارد، اما در ایران این عدد ۱ دستگاه به ازای هر ۲۵۰ هزار نفر است.
به گفته وی، استان ایلام با جمعیت ۶۱۰ هزار نفر اکنون چهارامآرآی فعال دارد و این تعداد تا پایان سال به شش دستگاه خواهد رسید. متوسط کشوری حدود یک سیتیاسکن برای هر ۱۰۰ هزار نفر است، اما استان ایلام ۷ سیتیاسکن فعال دارد که نشاندهنده وضعیت بهتر از میانگین کشور است.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریمها، عدم تأمین اعتبارات، مشکلات بیمهها، عدم تحقق هدفمندی و خرید راهبردی، و تحققنیافتن یک درصد ارزش افزوده، گفت: با وجود این محدودیتها، آمارها و اقدامات انجامشده قابل ارائه و دفاع است
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمبود دندانپزشک در ایلام پرداخت و گفت: در سال گذشته ۱۸ دندانپزشک جدید از محل سهمیه عدالت آموزشی به این استان اختصاص یافته است. مجموعاً ۱۳۱ نفر از دندانپزشکانی که برخلاف تعهد در محل خدمت حاضر نشده بودند شناسایی شدهاند و ۱۸ نفر از آنها به ایلام اعزام شدهاند.
وی گفت: شاخص استاندارد، یک دندانپزشک به ازای هر ۲۰ هزار نفر است؛ اما اکنون در ایلام به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دندانپزشک فعال است و تمام مراکز استان دارای دندانپزشک هستند، جز دو مرکز که بهصورت پارهوقت پوشش داده میشود.
این وزیر دولت چهاردهم افزود: برای افزایش ماندگاری نیروها، ۷۸ درصد تعرفه خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم افزایش یافته و امکان فعالیت در شیفت عصر نیز فراهم شده تا درآمد آنان دو تا سه برابر شود. عمر افرادی که تعهد دارند، اما در منطقه حاضر نمیشوند به دلیل مسائل مالی است که ما آن را مورد توجه قرار دادیم.
وی از همکاری با بنیاد مستضعفان و کمیته امداد برای تجهیز و ارائه خدمات دندانپزشکی به دهکهای یک تا سه خبر داد و گفت: پیشگیری در سراسر کشور آغاز شده و در حال اجراست.
وزیر بهداشت تأکید کرد: کاهش مرگومیر کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال و همچنین کاهش مرگومیر مادران به حدود ۲۲ مورد در صد هزار، شاخصهایی است که در سطح جهانی قابل ارائه است.
وی با تأکید بر تجربه موفق نظام سلامت در بحرانهایی مانند جنگ و حوادث غیرمترقبه گفت: وزارت بهداشت هم در شرایط بحرانی و هم در حوزه خدمات روزمره سلامت، وظیفه خود را انجام داده و ادامه خواهد داد.