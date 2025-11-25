باشگاه خبرنگاران جوان - با افزایش آلودگی هوا و تداوم تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، بار دیگر آموزش مجازی به گزینه اصلی استمرار فرایند یادگیری تبدیل شده است. متخصصان آموزشی معتقدند بهره‌گیری صحیح از کلاس‌های آنلاین و آفلاین، می‌تواند از افت تحصیلی جلوگیری کرده و بازده یادگیری را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

امروز در تهران و چند روزیست در بیشتر استان‌های کشور، کلاس‌های مجازی برای بار دیگر رخ نمودند. در این گزارش، مجموعه‌ای از توصیه‌های عملی برای سه گروه اصلی درگیر در آموزش مجازی والدین، دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه می‌شود.

توصیه‌های ویژه والدین؛ نقش نظارتی و حمایتی کارشناسان آموزشی تأکید می‌کنند که والدین در دوره آموزش مجازی باید نقش «ناظم محیط یادگیری» را ایفا کنند.مهم‌ترین توصیه‌ها عبارت‌اند از:- برنامه‌ریزی ثابت روزانه برای حضور در کلاس‌ها و انجام تکالیف، حتی در صورت آفلاین بودن محتوا.- تخصیص یک فضای مشخص برای درس با حداقل عوامل مزاحم و حواس‌پرتی.- نظارت حداقلی اما مؤثر بر ورود به کلاس، پایان آن و تکمیل تکالیف.- ایجاد وقفه‌های کوتاه استراحتی برای پیشگیری از خستگی و افت تمرکز.- تقویت انگیزه از طریق تشویق و بازخورد مثبت به جای تکرار تذکرهای پی‌درپی.

توصیه‌های ویژه دانش‌آموزان؛ افزایش تمرکز و کیفیت یادگیری برای دانش‌آموزان، مهم‌ترین چالش در کلاس‌های مجازی کاهش تمرکز است.اقدامات زیر می‌تواند کیفیت یادگیری را به شکل محسوسی افزایش دهد:- آماده‌سازی ابزارهای درس پیش از آغاز کلاس، مانند دفتر، کتاب، مداد، آب و هندزفری.- یادداشت‌برداری فعال حتی در کلاس‌های ضبط‌شده؛ زیرا نوشتن موجب تثبیت بهتر مطالب می‌شود.- ثبت پرسش‌ها و اشکالات در حین کلاس و طرح آنها با معلم در زمان مقتضی.- مرور کوتاه ۵ دقیقه‌ای پس از هر جلسه برای تثبیت یادگیری.- رعایت نظم شخصی از جمله نشستن مناسب و پرهیز از استفاده هم‌زمان از تلفن همراه.

توصیه‌های ویژه دانشجویان؛ مدیریت محتوا و مشارکت فعال دانشجویان در آموزش مجازی با حجم بیشتری از محتوا و تکالیف مواجه‌اند.کارشناسان دانشگاهی این توصیه‌ها را مؤثر می‌دانند:- جدی گرفتن کلاس‌های آنلاین در حد کلاس حضوری و پرهیز از انجام فعالیت‌های موازی.- مرتب‌سازی فایل‌ها، لینک‌ها و تکالیف برای جلوگیری از سردرگمی و فراموشی مهلت‌ها.- مشارکت در بحث‌ها و تعامل با استاد و دانشجویان به‌عنوان جایگزینی برای ارتباطات حضوری.- استفاده هوشمندانه از کلاس‌های آفلاین برای پیش‌خوانی و تقویت نکات کلیدی.- توجه به سلامت فیزیکی شامل نور مناسب، نشستن صحیح و رعایت فاصله از نمایشگر.